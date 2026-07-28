Rzeczpospolita
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Julita Karaś-Gasparska: Koniec ukrywania botów

Treści generowane przez sztuczną inteligencję (teksty promocyjne, obrazy, wideo czy nagrania audio) muszą być w czytelny sposób oznaczane jako stworzone przez AI. Klient musi także wiedzieć, że rozmawia z maszyną, a nie z człowiekiem.

Publikacja: 28.07.2026 06:00

AI w firmach - nowe obowiązki od sierpnia 2026 r.

AI w firmach - nowe obowiązki od sierpnia 2026 r.

Foto: Adobe Stock

Julita Karaś-Gasparska

Sztuczna inteligencja na dobre rozgościła się w polskim biznesie. Firmy masowo wykorzystują generatory grafik, chatboty obsługujące klientów, automatyczne systemy filtrujące CV czy algorytmy wyceniające ryzyko kredytowe. To już nie są technologiczne nowinki, ale codzienność wielu przedsiębiorstw. Do tej pory nie obowiązywały jednak w tym zakresie wyraźne zasady, brakowało przepisów skrojonych specjalnie pod AI, a stare prawo nie nadążało za technologią. Dlatego firmy miały ogromną swobodę w wykorzystywaniu sztucznej inteligencji i część z nich nie działała – niestety – uczciwie.

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