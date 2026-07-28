Rzeczpospolita
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Ceny transferowe – co dla polskich firm wynika z zagranicznych wyroków

Choć przepisy o cenach transferowych poszczególnych jurysdykcji różnią się szczegółami, to kierunek interpretacji zasady ceny rynkowej jest zbliżony. Stąd dla podatników cennym źródłem wiedzy są rozstrzygnięcia zapadające w innych krajach.

Publikacja: 28.07.2026 05:20

Ceny transferowe – co dla polskich firm wynika z zagranicznych wyroków

Ceny transferowe – co dla polskich firm wynika z zagranicznych wyroków

Foto: Adobe Stock

Marta Klepacz

SPIS TREŚCI

  1. Ceny transferowe. Rynkowy narzut to dopiero początek
  2. Ceny transferowe. Benefit test jest standardem
  3. Ceny transferowe. Analiza porównawcza – najwięcej błędów
  4. Ceny transferowe. Model rozliczeń to nie wszystko
  5. Ceny transferowe – co dla polskich firm wynika z zagranicznych wyroków. Komentarz

Ceny transferowe od lat pozostają jednym z najważniejszych obszarów zainteresowania administracji podatkowych na całym świecie. Analiza zagranicznego orzecznictwa pozwala przy tym spojrzeć na problemy cen transferowych z szerszej perspektywy. Sądy i organy podatkowe w różnych krajach mierzą się często z podobnymi zagadnieniami – dotyczącymi np. finansowania wewnątrzgrupowego, usług, analiz porównawczych czy wycen. Dzięki temu zagraniczne wyroki mogą stanowić cenne źródło wskazówek interpretacyjnych oraz inspiracji przy ocenie ryzyk podatkowych i projektowaniu własnej polityki cen transferowych.

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