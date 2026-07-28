Ceny transferowe – co dla polskich firm wynika z zagranicznych wyroków

Ceny transferowe od lat pozostają jednym z najważniejszych obszarów zainteresowania administracji podatkowych na całym świecie. Analiza zagranicznego orzecznictwa pozwala przy tym spojrzeć na problemy cen transferowych z szerszej perspektywy. Sądy i organy podatkowe w różnych krajach mierzą się często z podobnymi zagadnieniami – dotyczącymi np. finansowania wewnątrzgrupowego, usług, analiz porównawczych czy wycen. Dzięki temu zagraniczne wyroki mogą stanowić cenne źródło wskazówek interpretacyjnych oraz inspiracji przy ocenie ryzyk podatkowych i projektowaniu własnej polityki cen transferowych.