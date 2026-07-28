Czy wpis do rejestru instytucji kultury oznacza obowiązek rejestracji VAT?

- Gminne Centrum Kultury (GCK) – samorządowa instytucja kultury wpisana do rejestru instytucji kultury – działa na podstawie ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Celem GCK jest prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej i informacyjnej oraz tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej mieszkańców gminy. W ramach działalności statutowej GCK nie świadczy ani odpłatnej dostawy towarów, ani odpłatnego świadczenia usług, które mogą być częściowo lub w całości finansowane przez odbiorców, np. w postaci dopłaty do biletu. Zakupy służące realizacji celów statutowych mają charakter materiałów promocyjnych i są przekazywane nieodpłatnie, a organizowane przedsięwzięcia nie mają charakteru komercyjnego i nie są wykonywane w ramach działalności gospodarczej. Jednocześnie GCK prowadzi działalność komercyjną obejmującą kawiarnię oraz najem pomieszczeń, przy czym wartość sprzedaży nie przekracza limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT. W ramach tej działalności GCK nie wykonywało i nie wykonuje czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT. Do tej pory GCK korzystało ze zwolnienia podmiotowego. Czy w takiej sytuacji GCK słusznie uważa, że nie musi się rejestrować jako czynny podatnik VAT?