Rzeczpospolita
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Czy wpis do rejestru instytucji kultury oznacza obowiązek rejestracji VAT?

Gminne Centrum Kultury wpisane do Rejestru Instytucji Kultury nie musi rejestrować się jako czynny podatnik VAT, jeśli w ramach działalności statutowej nie wykonuje czynności opodatkowanych, a działalność komercyjna korzysta ze zwolnienia podmiotowego.

Publikacja: 28.07.2026 05:30

Czy wpis do rejestru instytucji kultury oznacza obowiązek rejestracji VAT?

Czy wpis do rejestru instytucji kultury oznacza obowiązek rejestracji VAT?

Foto: Adobe Stock

Marcin Szymankiewicz

- Gminne Centrum Kultury (GCK) – samorządowa instytucja kultury wpisana do rejestru instytucji kultury – działa na podstawie ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Celem GCK jest prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej i informacyjnej oraz tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej mieszkańców gminy. W ramach działalności statutowej GCK nie świadczy ani odpłatnej dostawy towarów, ani odpłatnego świadczenia usług, które mogą być częściowo lub w całości finansowane przez odbiorców, np. w postaci dopłaty do biletu. Zakupy służące realizacji celów statutowych mają charakter materiałów promocyjnych i są przekazywane nieodpłatnie, a organizowane przedsięwzięcia nie mają charakteru komercyjnego i nie są wykonywane w ramach działalności gospodarczej. Jednocześnie GCK prowadzi działalność komercyjną obejmującą kawiarnię oraz najem pomieszczeń, przy czym wartość sprzedaży nie przekracza limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT. W ramach tej działalności GCK nie wykonywało i nie wykonuje czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT. Do tej pory GCK korzystało ze zwolnienia podmiotowego. Czy w takiej sytuacji GCK słusznie uważa, że nie musi się rejestrować jako czynny podatnik VAT?

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