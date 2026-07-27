Rzeczpospolita
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Dowóz pacjenta i badania medyczne nie są usługą kompleksową

Dowóz pacjentów na badania lub wizyty lekarskie może stanowić istotne udogodnienie, jednak może funkcjonować samodzielnie i być świadczona niezależnie od usługi medycznej.

Publikacja: 27.07.2026 05:30

Dowóz pacjenta i badania medyczne nie są usługą kompleksową

Dowóz pacjenta i badania medyczne nie są usługą kompleksową

Foto: Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski

Hanna Wojtyna

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 29 maja 2026 r. (III SA/Wa 2001/25).

Spółka niemająca statusu podmiotu leczniczego zamierza podjąć działalność polegającą na odsprzedaży usług opieki medycznej na rzecz pacjentów oraz sprzedaży usług transportowych. Zamierza uzyskać licencję na przewóz osób, aby móc realizować na rzecz pacjentów świadczenia w postaci transportu na miejsce świadczenia usługi opieki medycznej oraz powrotu z tego miejsca. Zlecenia na usługi opieki medycznej z opcją dodatkowego dowozu mają być składane przez pacjentów (lub osoby działające w ich imieniu) za pośrednictwem aplikacji mobilnej i internetowej. W aplikacji pacjent wybierze podmiot leczniczy i specjalistę oraz wskaże, czy korzysta wyłącznie z usługi medycznej, czy z usługi medycznej połączonej z transportem.

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