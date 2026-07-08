Do weryfikacji podatkowych rozliczeń wykorzystujemy informacje z różnych baz danych i systemów informatycznych – przyznało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi dla „Rzeczpospolitej”. Zapytaliśmy o kontrole przedsiębiorców, którzy odliczają 100 proc. VAT z wydatków na firmowe samochody. Głośno o nich ostatnio na forach księgowych i w mediach.

– Faktycznie, w ostatnich tygodniach fiskus zainteresował się firmowymi autami. Do przedsiębiorców wysyłane są wezwania do przedstawienia ewidencji przebiegu pojazdu i są porównywane z danymi, które skarbówka posiada z ANPRS (Automatycznego Systemu Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych), czyli z kamer rozmieszczonych na drogach, np. na odcinkowych pomiarach prędkości czy punktach poboru opłat – mówi Iwona Golec, doradca podatkowy, właścicielka kancelarii doradztwa podatkowego.