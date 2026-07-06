Rzeczpospolita
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Co TSUE orzekł o nadużyciach prawa i oszustwach VAT

Orzecznictwo TSUE wywarło istotny wpływ na praktykę stosowania prawa podatkowego w państwach UE oraz na sposób prowadzenia postępowań karnych skarbowych dotyczących oszustw podatkowych.

Publikacja: 06.07.2026 04:50

Co TSUE orzekł o nadużyciach prawa i oszustwach VAT

Co TSUE orzekł o nadużyciach prawa i oszustwach VAT

Foto: EPA/MOHAMMED BADRA

Marzena Kidacka, Aleksandra Kamińska

SPIS TREŚCI

  1. Doktryna ochrony podatnika działającego w dobrej wierze
  2. Skutki świadomego udziału w oszustwie podatkowym
  3. Wpływ orzecznictwa TSUE na krajowe postępowania
  4. Kolizje pomiędzy KKS a prawem UE
  5. Zasada proporcjonalności sankcji
  6. Dopuszczalność kumulacji sankcji
  7. TSUE o nadużyciach prawa i oszustwach VAT. Komentarz
  8. Jak minimalizować ryzyko uczestnictwa w oszustwach podatkowych w transakcjach transgranicznych
  9. Dochowanie należytej staranności przy doborze kontrahentów
  10. Dokumentowanie transakcji i ich rzeczywistego przebiegu
  11. Wdrożenie wewnętrznych procedur podatkowych (compliance)
  12. Przygotowanie procedury na wypadek kontroli podatkowej i czynności sprawdzających
  13. Analiza ryzyka i monitorowanie zmian w orzecznictwie

Nadużycie prawa występuje, gdy transakcja spełnia formalne warunki przewidziane w przepisach, lecz jej zasadniczym celem jest uzyskanie nieuzasadnionej korzyści podatkowej.

Kluczowe znaczenie dla ukształtowania tej koncepcji ma wyrok TSUE z 21 lutego 2006 r. w sprawie C-255/02 Halifax. Sprawa dotyczyła struktury transakcyjnej utworzonej przez grupę Halifax w celu uzyskania prawa do odliczenia VAT naliczonego, którego podatnik nie mógłby odzyskać w standardowym modelu prowadzonej działalności. W tym celu wykorzystano podmioty zależne oraz wieloetapowe, sztucznie skonstruowane transakcje mające na celu formalne spełnienie warunków odliczenia podatku.

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