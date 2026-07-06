Rzeczpospolita
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Julita Karaś-Gasparska: Dzień Wolności Podatkowej coraz później

Dopiero dziś (6 lipca) zaczynamy pracować na własny rachunek, co oznacza, że ponad pół roku (186 dni) pracowaliśmy na podatki i składki. Koszty utrzymania państwa rosną szybciej niż nasze zarobki.

Publikacja: 06.07.2026 06:00

Liczne preferencje w systemie podatkowym komplikują system i motywują podatników do określonych zach

Liczne preferencje w systemie podatkowym komplikują system i motywują podatników do określonych zachowań

Foto: Adobe Stock

Julita Karaś-Gasparska

Wyobraźmy sobie, że od 1 stycznia każda zarobiona złotówka nie trafia na konto osoby pracującej, ale prosto do budżetu państwa, a więc na drogi, urzędy, szpitale, wojsko i wiele innych usług publicznych. Dopiero po ponad pół roku przychodzi dzień (Dzień Wolności Podatkowej), w którym łączny dochód od początku roku zrównuje się z (przewidywanymi) zobowiązaniami podatkowymi na ten rok, co oznacza, że symbolicznie obywatele przestają płacić państwu, a zaczynają zarabiać na siebie, swoje rachunki, przyjemności i oszczędności. Dzień Wolności Podatkowej jest zatem umowną datą, którą obliczają eksperci (w Polsce zajmuje się tym Centrum im. Adama Smitha) i w tym roku przypada on u nas 6 lipca, w ubiegłym roku – 4 lipca.

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