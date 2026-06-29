Rzeczpospolita
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Cash pooling bez PCC

Transfer środków na podstawie umowy cash poolingu nie jest pożyczką, od której trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Publikacja: 29.06.2026 05:40

Czy cash pooling podlega PCC?

Czy cash pooling podlega PCC?

Foto: Adobe Stock

Lidia Rubińska

W relacjach biznesowych firmy często udzielają sobie wzajemnie wsparcia finansowego w obrębie tej samej grupy podmiotów. Jest to cash pooling. Wobec tego powstaje pytanie czy taki system zarządzania płynnością finansową podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu tym podatkiem podlegają m.in. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz umowy depozytu nieprawidłowego, a także zmiany tych umów, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania. Katalog czynności opodatkowanych podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest zamknięty, zatem czynności, które nie zostały wymienione w tej ustawie, nie są opodatkowane. Dla oceny czy dana czynność podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych znaczenie ma przy tym treść danej czynności cywilnoprawnej, a nie jej nazwa. Liczne interpretacje organów podatkowych wskazują, że cash pooling jest traktowany jako umowa nienazwana służąca zarządzaniu płynnością finansową i transakcja ta jest wyłączona z zakresu ustawy o PCC. Przykładowo w interpretacji indywidualnej z 10 kwietnia 2024 r. (0111-KDIB2-3.4014. 34.2024.4.JS) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że „jeżeli umowa jest rzeczywiście umową cash poolingu służącą zarządzaniu płynnością, to już z tej przyczyny nie powinna podlegać PCC”. Podobnie dyrektor KIS w interpretacji z 23 stycznia 2025 r. (0111-KDIB2-2.4014.315. 2024.4.MM) podkreślił, że „umowy zarządzania płynnością finansową (cash pooling), stanowią umowy nienazwane i nie mieszczą się w zamkniętym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych”.

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