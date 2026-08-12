Rzeczpospolita
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NSA: Kancelaria nie wrzuci w koszty złotej figury polityka kupionej dla żartu

Pozłacana podobizna znanego polityka zamówiona jako prześmiewczy gadżet, który miał wzbudzać zainteresowanie klientów kancelarii podatkowej, nie daje jednak prawa do kosztów podatkowych.

Publikacja: 12.08.2026 18:14

NSA: Kancelaria nie wrzuci w koszty złotej figury polityka kupionej dla żartu

Foto: Adobe Stock

Aleksandra Tarka

Do takich stanowczych wniosków w podatkowym sporze o humorystycznym zabarwieniu doszedł w środę Naczelny Sąd Administracyjny (NSA). Sprawa trafiła na wokandę z inicjatywy spółki – kancelarii doradztwa podatkowego. We wniosku o interpretację wyjaśniła ona, że zakupiła usługę stworzenia wolnostojącego środka trwałego o wartości powyżej 10 tys. zł. Konkretnie była to pozłacana podobizna osoby – znanego polityka – w naturalnym rozmiarze.

Kancelaria tłumaczyła, że nagrała film, który zamieściła na jednym ze znanych serwisów internetowych. Dokumentował on odsłonięcie postumentu i specjalne podziękowania złożone politykowi za „rozwój przedsiębiorstwa”. Spółka nie kryła, że film ma charakter satyryczno-humorystyczny, ale jest nastawiony na cele marketingowe. We wniosku podkreślono, że ów środek trwały będzie stałym elementem siedziby firmy, zachęcającym aktualnych i potencjalnych klientów do wizyt w celu zrobienia sobie z nim zdjęcia. Figura miała być ponadto wykorzystywana do tworzenia treści marketingowych na serwisach społecznościowych.

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