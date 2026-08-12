Rzeczpospolita
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Mniej swobody w korzystaniu z estońskiego CIT. MF zaostrza projekt nowelizacji

Ministerstwo Finansów chce zaostrzyć warunki korzystania z estońskiego CIT i proponuje nową definicję ukrytych zysków do opodatkowania.

Publikacja: 12.08.2026 13:47

Ministerstwo Finansów przygotowało zmiany niekorzystne dla podatników ws. estońskiego CIT

Ministerstwo Finansów przygotowało zmiany niekorzystne dla podatników ws. estońskiego CIT

Foto: Adobe Stock

Paweł Rochowicz

Ukryte zyski podatnika korzystającego z estońskiego CIT mają być opodatkowane, nawet jeśli zostały wypracowane przed jego wejściem w ten reżim. Tak najkrócej można streścić jedną ze zmian proponowanych w najnowszej wersji nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych. Ministerstwo Finansów chce w ten sposób (oraz przez inne proponowane nowe przepisy) uszczelnić system PIT i CIT.

Przypomnijmy, że podstawowa zasada tzw. estońskiego CIT to – mówiąc w uproszczeniu – zwolnienie z opodatkowania dochodów spółki, dopóki są one przeznaczane na inwestycje, a nie na wypłatę dywidendy dla udziałowców czy akcjonariuszy. Jednak od tej zasady jest wyjątek: należy opodatkować różne typy ukrytych zysków. Są to wymienione w ustawie o CIT świadczenia, których beneficjentem jest udziałowiec, akcjonariusz lub osoba z nim powiązana (np. pożyczki czy wydatki na reprezentację).

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