Ukryte zyski podatnika korzystającego z estońskiego CIT mają być opodatkowane, nawet jeśli zostały wypracowane przed jego wejściem w ten reżim. Tak najkrócej można streścić jedną ze zmian proponowanych w najnowszej wersji nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych. Ministerstwo Finansów chce w ten sposób (oraz przez inne proponowane nowe przepisy) uszczelnić system PIT i CIT.

Przypomnijmy, że podstawowa zasada tzw. estońskiego CIT to – mówiąc w uproszczeniu – zwolnienie z opodatkowania dochodów spółki, dopóki są one przeznaczane na inwestycje, a nie na wypłatę dywidendy dla udziałowców czy akcjonariuszy. Jednak od tej zasady jest wyjątek: należy opodatkować różne typy ukrytych zysków. Są to wymienione w ustawie o CIT świadczenia, których beneficjentem jest udziałowiec, akcjonariusz lub osoba z nim powiązana (np. pożyczki czy wydatki na reprezentację).