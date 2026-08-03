Rzeczpospolita
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Estoński CIT wymaga podpisanego sprawozdania finansowego

Prawo do ryczałtu od dochodów spółek nie przysługuje podatnikom, u których osoby zobowiązane nie podpisały w terminie sprawozdania finansowego sporządzonego w związku z wyborem tej formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego.

Publikacja: 03.08.2026 04:30

Estoński CIT wymaga podpisanego sprawozdania finansowego

Estoński CIT wymaga podpisanego sprawozdania finansowego

Foto: Adobe Stock

Michał Januszewski

Stanowisko to potwierdza interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 marca 2026 r. (0111-KDIB1-3.4010.33.2026. 1.PC).

Spółka kapitałowa będąca polskim rezydentem podatkowym podjęła decyzję o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estońskim CIT) od 1 listopada 2023 r. – w trakcie jej roku podatkowego. Zdaniem spółki dopełniła ona wszystkich formalnych warunków przejścia na ryczałt w trakcie roku, tj. kolejno zamknęła księgi rachunkowe na dzień poprzedzający pierwszy dzień opodatkowania ryczałtem, sporządziła zgodnie z przepisami o rachunkowości sprawozdanie finansowe oraz złożyła zawiadomienie ZAW-RD do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

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