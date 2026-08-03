Estoński CIT wymaga podpisanego sprawozdania finansowego

Stanowisko to potwierdza interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 marca 2026 r. (0111-KDIB1-3.4010.33.2026. 1.PC).

Spółka kapitałowa będąca polskim rezydentem podatkowym podjęła decyzję o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estońskim CIT) od 1 listopada 2023 r. – w trakcie jej roku podatkowego. Zdaniem spółki dopełniła ona wszystkich formalnych warunków przejścia na ryczałt w trakcie roku, tj. kolejno zamknęła księgi rachunkowe na dzień poprzedzający pierwszy dzień opodatkowania ryczałtem, sporządziła zgodnie z przepisami o rachunkowości sprawozdanie finansowe oraz złożyła zawiadomienie ZAW-RD do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.