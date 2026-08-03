Rzeczpospolita
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Czy w przyszłym roku skończy się tani wykup aut z leasingu

W związku z planowaną zmianą przepisów przedsiębiorcy powinni przeanalizować harmonogram kończących się umów leasingu i planowanych wykupów samochodów. Być może warto zakończyć je jeszcze na gruncie obecnych regulacji.

Publikacja: 03.08.2026 05:20

Wymiana floty co 3 lata będzie luksusem. Zmiany w rozliczeniach aut

Wymiana floty co 3 lata będzie luksusem. Zmiany w rozliczeniach aut

Foto: Adobe Stock

Bartosza Gotowała, Krzysztof Rudnicki

SPIS TREŚCI

  1. Standardowy scenariusz podatkowy przy sprzedaży auta po leasingu
  2. Jak wygląda obecny model optymalizacji
  3. Koniec z szybką sprzedażą aut od rodziny
  4. Dlaczego opłaca się sprzedać auto wcześniej i zapłacić podatek?
  5. Wykup z leasingu na osobę prywatną to już przeszłość? Rewolucja w podatkach
  6. Jak obliczyć opłacalność wykupu auta z leasingu na nowych i starych zasadach?
  7. Jak uniknąć pułapki podatkowej przy wykupie auta z leasingu od 2027 roku?

Leasing samochodów osobowych od lat jest jednym z filarów finansowania firmowej floty w Polsce, zwłaszcza w segmencie jednoosobowych działalności gospodarczych. Przedsiębiorcy przyzwyczaili się do określonego scenariusza: auto jest leasingowane, następnie wykupywane, po czym trafia do najbliższej rodziny i po sześciu miesiącach jest sprzedawane bez podatku dochodowego.

Ten model stał się już na tyle powszechny, że w praktyce doradczej funkcjonował jako standardowe zakończenie leasingu z możliwie najmniejszym ciężarem fiskalnym. Co istotne, nie był to zabieg „na granicy prawa”, ale konstrukcja wprost oparta na przepisach ustawy o PIT i potwierdzana w interpretacjach indywidualnych organów podatkowych.

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