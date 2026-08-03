Rzeczpospolita
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Odsetki od darowanej wierzytelności bez zwolnienia z CIT

Przychód z tytułu odsetek od pożyczki, którą fundacja rodzinna otrzymała w drodze darowizny od fundatora, nie korzysta ze zwolnienia z CIT. Realizacja wierzytelności wykracza poza dozwolony zakres działalności gospodarczej fundacji rodzinnej.

Publikacja: 03.08.2026 04:40

Odsetki od darowanej wierzytelności bez zwolnienia z CIT

Odsetki od darowanej wierzytelności bez zwolnienia z CIT

Foto: Adobe Stock

Artur Bałazy

Tak uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 1 kwietnia 2026 r. (0111- KDIB1-2.4010.46.2026.2.END).

Z wnioskiem o interpretację wystąpiła fundacja rodzinna w organizacji. Fundator wniósł do niej m.in. udziały w spółkach kapitałowych, w których posiadał mniej niż 5 proc. udziałów w kapitale zakładowym, oraz wierzytelności z tytułu oprocentowanej pożyczki, udzielonej jednej ze spółek kapitałowych, której udziały zostały wniesione do fundacji rodzinnej. Zdaniem fundacji rodzinnej przychód z tytułu otrzymanych odsetek od tej pożyczki jest zwolniony z CIT na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 25 oraz ust. 7 ustawy o CIT w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o fundacji rodzinnej (ufr). W ocenie wnioskodawcy wierzytelność pożyczkowa będąca przedmiotem wniosku powinna być traktowana analogicznie jak obligacje.

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