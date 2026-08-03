Rzeczpospolita
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Julita Karaś-Gasparska: Wykup auta z leasingu już nie tak korzystny

Wciąż istnieją w pełni legalne i bezpieczne metody na to, by zminimalizować, a nawet całkowicie zredukować obciążenia podatkowe związane z przejęciem na własność pojazdu wykupionego z leasingu. Ten czas się jednak kończy.

Publikacja: 03.08.2026 06:00

Co się zmieni w leasingu samochodów od przyszłego roku

Co się zmieni w leasingu samochodów od przyszłego roku

Foto: Adobe Stock

Julita Karaś-Gasparska

Przed wykupem samochodu po zakończeniu umowy leasingu przedsiębiorcy muszą podjąć kluczową decyzję: jak przejąć auto na własność, by przy jego późniejszej sprzedaży nie oddać fiskusowi sporej części jego wartości. Najpopularniejszym i w pełni akceptowanym przez skarbówkę sposobem na szybką sprzedaż auta bez podatku jest wykup prywatny połączony z darowizną dla bliskiego członka rodziny np. małżonka, dziecka, rodzica lub innej osoby zaliczanej do tzw. zerowej grupy podatkowej. Osoba obdarowana może sprzedać samochód bez płacenia podatku dochodowego już po upływie sześciu pełnych miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym otrzymała darowiznę. W efekcie wykupiony z leasingu samochód może zostać sprzedany po stosunkowo krótkim okresie, bez PIT. Wykup prywatny i darowizna pozwala zatem zaoszczędzić wiele tysięcy złotych, które w przeciwnym razie trafiłyby do budżetu państwa w postaci podatków.

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