Indywidualne interpretacje będą poddane analizie – zapowiada Ministerstwo Finansów. Chodzi o odpowiedzi skarbówki w sprawie wizualizacji wystawianych w KSeF faktur, które opisywaliśmy w „Rzeczpospolitej” z 16 czerwca. Wzbudziły one duży niepokój wśród przedsiębiorców i księgowych.

Przypomnijmy, że wizualizacja to odzwierciedlenie danych z przesyłanej do KSeF faktury (tzw. ustrukturyzowanej). Po wejściu nowego systemu stała się bardzo popularna. Pojawiły się również tzw. potwierdzenia transakcji, często też firmy wystawiają najpierw zwykłą fakturę, a potem dopiero wprowadzają ją do KSeF. Już w „Rzeczpospolitej” 8 kwietnia wskazywaliśmy, że dublowanie dokumentów może sprawić przedsiębiorcom problemy. Fiskus może bowiem uznać, że jedną transakcję dokumentują dwie faktury. I naliczy podwójny podatek na podstawie art. 108 ustawy o VAT.