Rzeczpospolita
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Wizualizacja może się różnić od faktury w KSeF. Skarbówka spuszcza z tonu

Wprowadzenie dodatkowych danych na wizualizacji wystawionej w KSeF faktury nie oznacza od razu, że jest to odrębna faktura, z której także trzeba zapłacić VAT. Tak wynika z najnowszego stanowiska fiskusa.

Publikacja: 31.07.2026 15:14

Wizualizacja faktury KSeF to odzwierciedlenie danych z przesyłanej do KSeF faktury ustrukturyzowanej

Wizualizacja faktury KSeF to odzwierciedlenie danych z przesyłanej do KSeF faktury ustrukturyzowanej

Foto: Adobe Stock

Przemysław Wojtasik

Indywidualne interpretacje będą poddane analizie – zapowiada Ministerstwo Finansów. Chodzi o odpowiedzi skarbówki w sprawie wizualizacji wystawianych w KSeF faktur, które opisywaliśmy w „Rzeczpospolitej” z 16 czerwca. Wzbudziły one duży niepokój wśród przedsiębiorców i księgowych.

Przypomnijmy, że wizualizacja to odzwierciedlenie danych z przesyłanej do KSeF faktury (tzw. ustrukturyzowanej). Po wejściu nowego systemu stała się bardzo popularna. Pojawiły się również tzw. potwierdzenia transakcji, często też firmy wystawiają najpierw zwykłą fakturę, a potem dopiero wprowadzają ją do KSeF. Już w „Rzeczpospolitej” 8 kwietnia wskazywaliśmy, że dublowanie dokumentów może sprawić przedsiębiorcom problemy. Fiskus może bowiem uznać, że jedną transakcję dokumentują dwie faktury. I naliczy podwójny podatek na podstawie art. 108 ustawy o VAT.

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