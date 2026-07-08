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KSeF po pięciu miesiącach. System działa, firmy z kłopotami

Po pięciu miesiącach działania KSeF jest przychylnie oceniany przez osoby obsługujące go w przedsiębiorstwach. System skomplikował jednak obieg dokumentów wewnątrz firm.

Publikacja: 08.07.2026 13:03

KSeF po pięciu miesiącach. System działa, firmy z kłopotami

Foto: Adobe Stock

Paweł Rochowicz

Nowe narzędzie administracji skarbowej do elektronicznego fakturowania działa bez większych zarzutów. Gorzej wyglądają skutki jego stosowania w firmach. Tam zasiał nieco zamętu, zwłaszcza w obiegu dokumentów w większych przedsiębiorstwach.

To podstawowe wnioski z ankiety na temat pierwszych pięciu miesięcy funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Przeprowadzono ją w maju i czerwcu 2026 r. na zlecenie firmy Symfonia, producenta oprogramowania dla biznesu. Respondentami byli 452 praktycy finansowo-księgowi z biur rachunkowych, właściciele firm i księgowi. „Rzeczpospolita” poznała jako pierwsza wynik tego badania. 

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