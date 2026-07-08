Nowe narzędzie
administracji skarbowej do elektronicznego fakturowania działa bez
większych zarzutów. Gorzej wyglądają skutki jego stosowania w
firmach. Tam zasiał nieco zamętu, zwłaszcza w obiegu dokumentów w
większych przedsiębiorstwach.
To podstawowe wnioski z ankiety na temat pierwszych pięciu
miesięcy funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
Przeprowadzono ją w maju i czerwcu 2026 r. na zlecenie firmy
Symfonia, producenta oprogramowania dla biznesu. Respondentami byli 452 praktycy finansowo-księgowi z biur rachunkowych,
właściciele firm i księgowi. „Rzeczpospolita” poznała jako pierwsza wynik tego badania.