Rzeczpospolita
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Gdzie wpisać polski oddział w fakturze KSeF

Dane polskiego oddziału spółki zagranicznej mogą być wykazane w elemencie Podmiot3 faktury ustrukturyzowanej. Konieczne jest jednak uprzednie wygenerowanie identyfikatora wewnętrznego dla oddziału. W polach Podmiot1 albo Podmiot2 należy wskazać dane spółki zagranicznej.

Publikacja: 22.06.2026 05:20

Gdzie wpisać polski oddział w fakturze KSeF

Gdzie wpisać polski oddział w fakturze KSeF

Foto: Adobe Stock

Marcin Szymankiewicz

Spółka zagraniczna prowadząca działalność na terytorium Polski w formie oddziału, zarejestrowanego dla potrzeb VAT, traktowana jest jako jeden podmiot – przedsiębiorca zagraniczny. Rejestracja tego oddziału jest jednoznaczna z rejestracją przedsiębiorcy zagranicznego. Oddział posiada przy tym jedynie samodzielność organizacyjną (jest wydzielony ze struktur firmy macierzystej), natomiast nie ma możliwości prowadzenia działalności gospodarczej we własnym imieniu i na własny rachunek, a prowadzona działalność stanowi jedynie część działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego. Podmiotem prowadzącym działalność w Polsce pozostaje zatem, pomimo utworzenia i funkcjonowania oddziału w Polsce, przedsiębiorca zagraniczny (np. spółka zagraniczna). W kontekście posiadanej podmiotowości prawnej należy stwierdzić, że oddział nie jest odrębnym podmiotem w stosunku do jednostki macierzystej, lecz jest jej częścią. Nie stanowi więc odrębnego podatnika VAT. Przedsiębiorstwo zagraniczne, rejestrując swój oddział w Polsce, nie dokonuje rejestracji odrębnego podatnika, lecz rejestracji własnego przedsiębiorstwa. Mimo, że na terytorium kraju funkcjonuje oddział przedsiębiorcy zagranicznego, to podatnikiem VAT pozostaje przedsiębiorca zagraniczny prowadzący działalność za pośrednictwem utworzonego w tym celu oddziału (por. interpretacje indywidualne dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 grudnia 2024 r., 0114-KDIP1-2.4012.543.2024.1.RST i z 4 października 2024 r., 0114-KDIP1-2.4012.473.2024.1.AP).

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