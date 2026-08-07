Gdybym zdecydował się na budowę hali bądź warsztatu, z pewnością nie dożyłbym zakończenia amortyzacji – argumentuje poseł Robert Dowhan w interpelacji nawołującej do skrócenia okresu rozliczania wydatków na nieruchomości. Z odpowiedzi Ministerstwa Finansów wynika, że nie ma na co liczyć.
Wydatki na środek trwały są kosztem poprzez amortyzację
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