Gdybym zdecydował się na budowę hali bądź warsztatu, z pewnością nie dożyłbym zakończenia amortyzacji – argumentuje poseł Robert Dowhan w interpelacji nawołującej do skrócenia okresu rozliczania wydatków na nieruchomości. Z odpowiedzi Ministerstwa Finansów wynika, że nie ma na co liczyć.

Wydatki na środek trwały są kosztem poprzez amortyzację