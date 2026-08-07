Rzeczpospolita
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Wydatki na nowy budynek rozliczane w kosztach przez pół życia

Przedsiębiorcy inwestujący w nieruchomości – hale, warsztaty, biura – muszą je amortyzować. Odpisy zaliczają do kosztów uzyskania przychodów. Ale aż przez 40 lat.

Publikacja: 07.08.2026 09:24

Fiskus przypomniał, że dla budynków niemieszkalnych roczna stawka amortyzacyjna wynosi 2,5 proc., w

Fiskus przypomniał, że dla budynków niemieszkalnych roczna stawka amortyzacyjna wynosi 2,5 proc., w związku z czym podstawowy okres amortyzacji to 40 lat.

Foto: Adobe Stock

Przemysław Wojtasik

Gdybym zdecydował się na budowę hali bądź warsztatu, z pewnością nie dożyłbym zakończenia amortyzacji – argumentuje poseł Robert Dowhan w interpelacji nawołującej do skrócenia okresu rozliczania wydatków na nieruchomości. Z odpowiedzi Ministerstwa Finansów wynika, że nie ma na co liczyć.

Wydatki na środek trwały są kosztem poprzez amortyzację

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