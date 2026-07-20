Projektowanie instalacji automatyki budynkowej jest działalnością twórczą

Takie wnioski płyną z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 marca 2026 r. (0114-KDIP3-2.4011.50.2026.1.MN).

Podatnik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku projektanta instalacji automatyki budynkowej. W ramach obowiązków pracowniczych opracowuje autorskie koncepcje rozwiązań, tworzy schematy, a także przygotowuje dokumentację projektową dostosowaną do konkretnego obiektu, jego funkcji i uwarunkowań technicznych. Rezultaty pracy mają indywidualny charakter i nie są odtwórcze ani powtarzalne, a dokumentacja stanowi utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednocześnie po stronie pracodawcy wdrożono kluczowe elementy formalne: w umowie o pracę wyodrębniono część wynagrodzenia stanowiącą honorarium autorskie, prowadzona jest ewidencja utworów, a autorskie prawa majątkowe do wytworzonych utworów przechodzą na pracodawcę z chwilą ich przyjęcia.