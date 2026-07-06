Rzeczpospolita
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Dieta wypłacona przedsiębiorcy może być kosztem podatkowym

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów diety z tytułu podróży służbowych, jeżeli podróże te mają związek z działalnością gospodarczą, a diety nie przekraczają limitów przewidzianych dla pracowników.

Publikacja: 06.07.2026 04:40

Dieta wypłacona przedsiębiorcy może być kosztem podatkowym

Dieta wypłacona przedsiębiorcy może być kosztem podatkowym

Foto: Adobe Stock

Bartosz Łabuda

Tak uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 9 marca 2026 r. (0114 KDIP3 1.4011.62. 2026.2.LS).

Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie doradztwa inżynieryjnego i rozlicza się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Świadczone przez niego usługi obejmują m.in. przeprowadzanie inspekcji technicznych, wykonywanie raportów oraz ekspertyz w różnych lokalizacjach na terenie Polski i poza jej granicami. Specyfika działalności powoduje konieczność częstych wyjazdów poza siedzibę firmy, co wiąże się z ponoszeniem kosztów podróży, wyżywienia oraz noclegów.

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