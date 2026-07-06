Rzeczpospolita
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Czynny żal, czyli można uniknąć kary za błędy podatkowe

Możliwość uniknięcia kary w wyniku złożenia czynnego żalu wymaga spełnienia warunków. Znaczenie ma moment złożenia zawiadomienia, jego treść, prawidłowe ustalenie osób odpowiedzialnych, podpisanie dokumentu i naprawa popełnionych błędów.

Publikacja: 06.07.2026 05:20

Czynny żal, czyli można uniknąć kary za błędy podatkowe

Czynny żal, czyli można uniknąć kary za błędy podatkowe

Foto: Adobe Stock

Magdalena Wolicka, Gabriela Wilczewska

SPIS TREŚCI

  1. Czym jest czynny żal
  2. Kiedy czynny żal jest skuteczny
  3. Treść czynnego żalu
  4. Kto powinien podpisać czynny żal
  5. Techniczne aspekty złożenia czynnego żalu
  6. Czynny żal, czyli można uniknąć kary za błędy podatkowe. Komentarz 

Czynny żal to instytucja przewidziana w kodeksie karnym skarbowym, która w praktyce bardzo często odgrywa istotną rolę przy rozliczeniach podatkowych. Pozwala bowiem uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej w przypadku popełnienia wykroczenia lub przestępstwa skarbowego. Dla przedsiębiorców, członków zarządu, księgowych i innych osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe jest to rozwiązanie o dużym znaczeniu praktycznym.

Możliwość uniknięcia kary w wyniku złożenia czynnego żalu wymaga jednak spełnienia określonych warunków przewidzianych przepisami prawa. Znaczenie ma nie tylko sam fakt poinformowania organu o popełnionym naruszeniu, ale również moment złożenia zawiadomienia, jego treść, prawidłowe ustalenie osób odpowiedzialnych oraz właściwe podpisanie dokumentu i naprawa popełnionych błędów. W praktyce właśnie te kwestie najczęściej decydują o skuteczności czynnego żalu bądź jej braku, który może mieć bardzo dotkliwe konsekwencje. Warto zatem przyjrzeć im się bliżej.

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