Egzekucja podatkowa – dla jednych koniec, dla innych początek postępowania

Odpowiedzialność za zaległości podatkowe spoczywa co do zasady na podatnikach i płatnikach. To te podmioty są zobowiązane do właściwego i terminowego realizowania swoich obowiązków wobec Skarbu Państwa.

Zdarzają się jednak sytuacje, gdy odpowiedzialność za zaległości podatkowe może zostać nałożona na inne osoby. Odpowiedzialność osoby trzeciej za cudze zaległości podatkowe ma charakter wyjątkowy i może zostać uruchomiona po spełnieniu ściśle określonych warunków. Jednym z najważniejszych jest bezskuteczność egzekucji prowadzonej wobec samego podatnika. Oznacza to, że fakt prowadzenia egzekucji wobec podatnika oraz jej wynik mogą rodzić bardzo poważne konsekwencje bezpośrednio wobec osób trzecich.