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Egzekucja podatkowa – dla jednych koniec, dla innych początek postępowania

Postępowanie egzekucyjne zwykle stanowi ostatni krok w dochodzeniu należności przez organy podatkowe. Kończy ono działania organów wobec podatnika, ale może być początkiem zupełnie nowych działań – podejmowanych wobec osób trzecich.

Publikacja: 29.06.2026 05:30

Egzekucja podatkowa – dla jednych koniec, dla innych początek postępowania

Egzekucja podatkowa – dla jednych koniec, dla innych początek postępowania

Foto: Adobe Stock

Agnieszka Ławnicka

Odpowiedzialność za zaległości podatkowe spoczywa co do zasady na podatnikach i płatnikach. To te podmioty są zobowiązane do właściwego i terminowego realizowania swoich obowiązków wobec Skarbu Państwa.

Zdarzają się jednak sytuacje, gdy odpowiedzialność za zaległości podatkowe może zostać nałożona na inne osoby. Odpowiedzialność osoby trzeciej za cudze zaległości podatkowe ma charakter wyjątkowy i może zostać uruchomiona po spełnieniu ściśle określonych warunków. Jednym z najważniejszych jest bezskuteczność egzekucji prowadzonej wobec samego podatnika. Oznacza to, że fakt prowadzenia egzekucji wobec podatnika oraz jej wynik mogą rodzić bardzo poważne konsekwencje bezpośrednio wobec osób trzecich.

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