To, co jeszcze kilka lat temu było postrzegane jako tymczasowa konieczność ze względu na pandemię Covid-19 lub jako benefit dla wybranych branż lub pracowników, dziś można uznać za standard. Chodzi o pracę zdalną, która na dobre zadomowiła się na rynku pracy, mimo podejmowanych przez niektóre korporacje prób skłonienia pracowników do powrotu do biur.

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Dla współczesnego specjalisty możliwość wykonywania obowiązków poza siedzibą firmy często jest kryterium, które decyduje o podjęciu pracy u danego pracodawcy. Brak elastyczności w tym zakresie jest dla wielu kandydatów czynnikiem dyskwalifikującym ofertę już na etapie rekrutacji. Niektórzy deklarują nawet gotowość do zmiany dotychczasowego miejsca zatrudnienia, jeśli ich pracodawca chciałby im narzucić obowiązek codziennego stawiennictwa w biurze.

Część pracowników przechodzi przy tym od home office do modelu workation, czyli łączenia obowiązków zawodowych z wypoczynkiem w atrakcyjnych turystycznie miejscach. Praca znad brzegu basenu, z górskiego schroniska czy po prostu z innego miasta to dla wielu osób sposób na zwiedzanie bez konieczności brania urlopu. Z perspektywy pracownika to idealne połączenie zarabiania i podróżowania, jednak z punktu widzenia firmy generuje ono liczne wyzwania i komplikacje, m.in. podatkowe, które dla firmy stanowią realne ryzyko. Coraz częściej zdarza się też wykonywanie pracy przez dłuższy czas z domu położonego za granicą. Jednym z zagrożeń jest w takim przypadku możliwość powstania tzw. zakładu podatkowego zagranicznego podmiotu, tj. stałej placówki, poprzez którą przedsiębiorstwo prowadzi działalność w innym państwie. O tym, czy miejsce zamieszkania pracownika wykonującego pracę zdalną może zostać uznane za takie stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej pracodawcy, piszemy w artykule pt. „Kiedy dom pracownika staje się zakładem podatkowym”.

Zapraszam do lektury Tygodnika Podatników.