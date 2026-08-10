Jak poprawnie tworzyć wizualizację faktury w KSeF

Po wejściu w życie obowiązkowego KSeF faktury ustrukturyzowane są udostępniane za pośrednictwem systemu i przechowywane w formie plików XML. Wielu przedsiębiorców –obok faktury ustrukturyzowanej – przekazuje swoim kontrahentom również jej wizualizację w formacie pdf lub widoku generowanego w systemach księgowych.

Należy zaznaczyć, że fakturą ustrukturyzowaną w rozumieniu przepisów jest dokument wystawiony i zarejestrowany w Krajowym Systemie e-Faktur, tj. plik XML zgodny ze strukturą logiczną Ministerstwa Finansów i opatrzony unikalnym numerem identyfikacyjnym nadanym przez system.