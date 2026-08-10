Rzeczpospolita
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Jak poprawnie tworzyć wizualizację faktury w KSeF

Przepisy nie określają szczegółowo, jak ma wyglądać wizualizacja faktury w KSeF. Nie ma tu jednak pełnej dowolności. Wygląd dokumentu można modyfikować, ale tylko w takim stopniu, aby nie narazić się na zarzut wystawienia odrębnej faktury.

Publikacja: 10.08.2026 05:50

Jak poprawnie tworzyć wizualizację faktury w KSeF

Jak poprawnie tworzyć wizualizację faktury w KSeF

Foto: Adobe Stock

Karolina Mnich

SPIS TREŚCI

  1. Dodatkowe elementy na wizualizacji faktury
  2. Informacje istotna dla rozliczenia faktury 
  3. Wizualizacja faktury – kiedy pojawia się ryzyko
  4. Wymagana jest pełna merytoryczna spójność wizualizacji z fakturą
  5. Wizualizacja faktury – co faktycznie kwestionują organy podatkowe 

Po wejściu w życie obowiązkowego KSeF faktury ustrukturyzowane są udostępniane za pośrednictwem systemu i przechowywane w formie plików XML. Wielu przedsiębiorców –obok faktury ustrukturyzowanej – przekazuje swoim kontrahentom również jej wizualizację w formacie pdf lub widoku generowanego w systemach księgowych.

Należy zaznaczyć, że fakturą ustrukturyzowaną w rozumieniu przepisów jest dokument wystawiony i zarejestrowany w Krajowym Systemie e-Faktur, tj. plik XML zgodny ze strukturą logiczną Ministerstwa Finansów i opatrzony unikalnym numerem identyfikacyjnym nadanym przez system.

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