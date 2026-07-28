Rzeczpospolita
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KSeF musi być zintegrowany z systemami ERP i księgowymi

Wdrożenie KSeF znacząco zmieniło sposób zarządzania dokumentami finansowymi w firmach. Konieczne stało się nie tylko dostosowanie się do nowych przepisów, ale również modernizacja procesów księgowych i technologicznych.

Publikacja: 28.07.2026 05:30

KSeF musi być zintegrowany z systemami ERP i księgowymi

KSeF musi być zintegrowany z systemami ERP i księgowymi

Foto: Adobe Stock

Monika Wolska-Bryńska

Kluczowym elementem dostosowania systemów i procesów jest integracja KSeF z systemami ERP oraz programami księgowymi, ponieważ to ona wpływa na szybkość pracy, ograniczenie błędów i efektywność obiegu dokumentów.

Integracja umożliwia bezpośrednią komunikację pomiędzy systemem finansowo-księgowym firmy a platformą KSeF. Dzięki temu możliwe jest automatyczne wysyłanie, odbieranie i archiwizowanie faktur bez potrzeby ręcznego przenoszenia danych. W praktyce oznacza to uproszczenie codziennych działań działów księgowości i administracji. Zautomatyzowany proces eliminuje konieczność eksportowania plików, ręcznej wysyłki dokumentów czy czasochłonnej weryfikacji danych. Szczególne znaczenie ma to w organizacjach obsługujących dużą liczbę faktur, gdzie sprawny przepływ danych pomiędzy systemami wpływa bezpośrednio na wydajność pracy.

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