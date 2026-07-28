Rzeczpospolita
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Kiedy zarządzanie nieruchomościami przez spółdzielnię jest zwolnione z VAT

Usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych, wykonywane przez spółdzielnię na zlecenie wyodrębnionych z niej wspólnot mieszkaniowych, korzystają ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.

Publikacja: 28.07.2026 04:40

Kiedy zarządzanie nieruchomościami przez spółdzielnię jest zwolnione z VAT

Kiedy zarządzanie nieruchomościami przez spółdzielnię jest zwolnione z VAT

Foto: Adobe Stock

Marcin Szymankiewicz

SPIS TREŚCI

  1. Przeznaczenie nieruchomości a zwolnienie z VAT
  2. Nieruchomość mieszkalna
  3. Zarządzanie nieruchomością
  4. Związek usługi z obsługą nieruchomości

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia ministra finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień z VAT zwalnia się od podatku usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych (PKWiU ex 68.32.11.0 i PKWiU ex 68.32.12.0).

Przy czym przez ex rozumie się zakres towarów i usług węższy niż określony odpowiednio w danym dziale, pozycji, podpozycji lub kodzie Nomenklatury scalonej (CN) lub danym grupowaniu klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej (art. 2 pkt 30 ustawy o VAT). Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi”. Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania, tzn. konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

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