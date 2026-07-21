SENT, czyli Teleinformatyczny System Elektronicznego Nadzoru Transportu wykorzystywany jest przez Krajową Administrację Skarbową do monitorowania drogowego i kolejowego przewozu m.in. towarów wrażliwych, takich jak np. paliwa, alkohole skażone, oleje roślinne, farby, lakiery, rozpuszczalniki, wyroby medyczne oraz do monitorowania obrotu paliwami opałowymi.

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Betonomieszarki zwolnione z obowiązku przekazywania danych geolokalizacyjnych

Jak wynika z założeń do projektu nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi oraz niektórych innych ustaw (czyli tzw. ustawy SENT), które pojawiły się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, rząd chce objąć systemem również przewóz betonu towarowego. Zgodnie z propozycją, systemem miałby zostać objęty przewóz betonu towarowego wyłącznie w pojazdach typu betonomieszarki, w tym w betonomieszarkach z pompą, do wszystkich podmiotów odbierających – również do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

„Ze względu na właściwości betonu towarowego, specyfikę jego przewozu oraz sposób wykorzystania, dla przewozu tego towaru zaproponowano zwolnienie z obowiązku przekazywania danych geolokalizacyjnych środków transportu przewożących ten beton (betonomieszarek). Dodatkowo, będzie istniała możliwość alternatywnego zgłaszania przewozów w przypadku zawarcia umowy (kontraktu) pomiędzy podmiotami gospodarczymi na dostawę betonu towarowego przekraczającą 100 m sześc.” – wskazano na stronie KPRM.

Wyjaśniono, że podmiot wysyłający beton, zamiast zgłaszać przejazd każdej z betonomieszarek z osobna, ma dostać możliwość przesłania do rejestru jednego zgłoszenia kontraktowego obejmującego realizację całej umowy. Będzie to musiał zrobić przed rozpoczęciem pierwszego przewozu towaru.

Szara strefa w branży betonu towarowego w Polsce

Odpowiedzialny za propozycję resort finansów wyjaśnił, że proponowane zmiany powinny „w znacznym stopniu” przyczynić się do zredukowania nieuczciwych praktyk stosowanych przez podmioty funkcjonujące w obszarze obrotu tym betonem. Mają też doprowadzić do dalszego uszczelnienia systemu podatkowego oraz zwiększenia należnych wpływów do budżetu państwa z podatku od towarów i usług.

„Uwzględnienie podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej w systemie SENT ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie obrotu ww. towarem. Analiza ryzyka wskazuje, że znaczna część uszczupleń wiąże się z dostawami betonu towarowego przez krajowych producentów betonu do prywatnych inwestorów, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej” – wskazano.

Dodano jednak, że osoby fizyczne nie będą jednak musiały potwierdzać odbioru towaru i w takim przypadku zamknięcia zgłoszeń SENT ma dokonywać podmiot wysyłający, czyli dostawca towaru.

Pomysłodawcy podkreślili też, że z danych z systemów KAS oraz danych branżowych obejmujących funkcjonowanie podmiotów zajmujących się produkcją lub sprzedażą betonu wynika, że występuje szara strefa w branży betonu towarowego w Polsce.

Będą zmiany w karach pieniężnych

Ponadto projektowane przepisy przewidują zmiany w ustawie SENT dotyczące kar pieniężnych za naruszenie przepisów. Jak wskazano, ma to być ewaluacja obowiązujących od 2017 r. regulacji.

Chodzi o „sztywne” wysokości niektórych obowiązujących dziś kar i określenie ich jako wartości maksymalnych, zezwolenie na odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej i poprzestanie na pouczeniu w przypadku „popełnienia w zgłoszeniu błędów formalnych będących wynikiem oczywistej omyłki” oraz zaproponowanie przesłanki miarkowania kar tam, gdzie nie będą miały one charakteru „sztywnego”.

„Propozycje te mają na celu dostosowanie wysokości administracyjnych kar pieniężnych przewidzianych w ustawie SENT do rzeczywistego stopnia ryzyka naruszeń związanych z poszczególnymi kategoriami towarów objętych systemem monitorowania przewozu, co jest również zbieżne z oczekiwaniami podmiotów gospodarczych” – zaznaczono.

Rząd zaproponował również, aby dla organów właściwych w zakresie rolnictwa oraz klimatu wprowadzić uprawnienia do korzystania z danych z rejestru SENT w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań. Ma to na celu umożliwienie sprawniejszego działania tych organów oraz zapewnienie efektywnego monitorowania przewozu produktów rolnych, a także zwalczanie przestępczości środowiskowej.

Z kolei zaproponowane w założeniach do noweli zmiany w ustawie o KAS mają wprowadzić możliwość wykorzystywania zamknięć urzędowych w formie plomb elektronicznych do przewozów nieobjętych systemem SENT. Dane geolokalizacyjne plomby elektronicznej, wraz z jej numerem, miejscem i datą jej nałożenia oraz danymi dotyczącymi środków przewozowych, wyrobów, urządzeń, pomieszczeń, naczyń i innych obiektów, na które są nakładane te zamknięcia urzędowe, mają być gromadzone i przetwarzane w rejestrze plomb elektronicznych, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Taki przepis ma – zdaniem autorów propozycji – dać ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych możliwość wyznaczenia, w drodze rozporządzenia, jednostki sektora finansów publicznych lub instytutów badawczych do przetwarzania tych danych oraz do wykonywania czynności związanych z technicznym utrzymaniem i rozwojem rejestru plomb elektronicznych.

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Weto prezydenta Karola Nawrockiego

Na początku czerwca prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi oraz niektórych innych ustaw. Rozszerzała ona system monitorowania SENT na przewóz betonu towarowego i innych mieszanek na bazie spoiw mineralnych w formie gotowej do wylania masy.

Nawrocki podkreślał, że kolejne obciążenie biurokratyczne i administracyjne może w konsekwencji przyczynić się do upadku przedsiębiorców, a państwo nie powinno traktować każdego z nich jak potencjalnego przestępcę.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański ocenił wówczas, że decyzja prezydenta oznacza straty dla budżetu kraju w wysokości 1,2 mld zł. „Prezydent najpierw zawetował ściganie przestępców na rynku krypto. Dziś postanowił utrudnić walkę z oszustwami na rynku budowlanym. To weto wobec uczciwych przedsiębiorców. Kolejne” – wskazywał szef MF na portalu X.

W systemie SENT monitorowany jest: przewóz i obrót towarów rozpoczynający się i kończący się na terytorium Polski oraz poza terytorium Polski, przewóz i obrót towarów rozpoczynający się i kończący się poza terytorium Polski, przewóz towarów rozpoczynający się poza terytorium Polski i kończący się na terytorium Polski.