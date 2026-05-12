Przypomnijmy, iż 17 marca 2026 r. weszły przepisy rozszerzające katalog towarów objętych systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (SENT) o odzież, dodatki odzieżowe, odzież używaną oraz obuwie.

Jak pisaliśmy na łamach pro.rp.pl, nowe przepisy sprawiają sporo problemów przedsiębiorcom. W tej sprawie rzecznik MŚP Agnieszka Majewska wystąpiła do ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Zwracała uwagę, że projektowane limity wyłączeń z obowiązku rejestracji przewozu obejmujące m.in. wagę towarów, ich liczbę oraz odległość transportu nie odpowiadają specyfice handlu targowiskowego. W praktyce mogą prowadzić do sytuacji, w której nawet niewielkie przekroczenie jednego z parametrów skutkuje objęciem przedsiębiorcy pełnym reżimem obowiązków administracyjnych.

Zastrzeżenia rzecznik MŚP dotyczyły także m.in. powiązania możliwości skorzystania z wyłączenia z systemu SENT z faktem podlegania opłacie targowej. „Wyznacznik ten, oderwany od rzeczywistej skali działalności i poziomu ryzyka, może prowadzić do nierównego traktowania przedsiębiorców prowadzących tożsamy handel w różnych warunkach infrastrukturalnych” – wskazywała Agnieszka Majewska.

Minister finansów zmienia rozporządzenie ws. wyłączeń

We wtorek Ministerstwo Finansów poinformowało o nowelizacji rozporządzenia, która wprowadza przypadki wyłączenia z obowiązku zgłaszania przewozu odzieży i obuwia dla mikroprzedsiębiorców wpisanych do CEIDG, w tym spółek cywilnych albo będących spółką jawną, której wspólnikami są wyłącznie osoby.

Jak czytamy w komunikacie, w przypadku przewozów odzieży i obuwia, rozpoczynających się na terenie kraju (art. 5 ustawy SENT), wykonywanych w celu dokonania sprzedaży na targowisku, podlegającej opłacie targowej, z obowiązku przesyłania zgłoszeń do systemu SENT są wyłączone przewozy, gdy łącznie są spełnione następujące warunki:

- przewóz towarów objętych działem 61, 62 CN lub kodem CN 6309 00 00 (odzieży lub odzieży używanej) nie przekracza łącznie 500 kg lub towarów objętych działem 64 CN, z wyłączeniem pozycji CN 6406 (obuwia) nie przekracza 700 sztuk,

- przewóz towarów odbywa się od stałego miejsca wykonywania przez ten podmiot działalności gospodarczej lub miejsca jego zamieszkania albo siedziby na targowisko i z targowiska,

- przewozowi towarów towarzyszy dokument zawierający:

imię i nazwisko albo nazwę tego podmiotu, adres jego zamieszkania albo siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP),

rodzaj towaru będącego przedmiotem przewozu,

numer rejestracyjny środka transportu, którym są przewożone towary,

datę ich przewozu,

dane adresowe stałego miejsca wykonywania przez ten podmiot działalności gospodarczej lub miejsca jego zamieszkania albo siedziby,

dane adresowe targowiska.

MF wyjaśnia, iż „targowiska, na których sprzedaż podlega opłacie targowej, to miejsca, takie jak otwarte place targowe, ulice handlowe. Bez znaczenia jest przy tym, czy rada gminy wprowadziła opłatę targową i czy ta opłata jest pobierana”. Jak zaznaczono, powyższe wyłączenie nie dotyczy przewozu towarów na targowiska, na których sprzedaż nie podlega opłacie targowej, tj. w budynkach lub w ich częściach.

Nowe przepisy wchodzą w życie 13 maja 2026 r.