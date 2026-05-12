Minister finansów Andrzej Domański
Przypomnijmy, iż 17 marca 2026 r. weszły przepisy rozszerzające katalog towarów objętych systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (SENT) o odzież, dodatki odzieżowe, odzież używaną oraz obuwie.
Jak pisaliśmy na łamach pro.rp.pl, nowe przepisy sprawiają sporo problemów przedsiębiorcom. W tej sprawie rzecznik MŚP Agnieszka Majewska wystąpiła do ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Zwracała uwagę, że projektowane limity wyłączeń z obowiązku rejestracji przewozu obejmujące m.in. wagę towarów, ich liczbę oraz odległość transportu nie odpowiadają specyfice handlu targowiskowego. W praktyce mogą prowadzić do sytuacji, w której nawet niewielkie przekroczenie jednego z parametrów skutkuje objęciem przedsiębiorcy pełnym reżimem obowiązków administracyjnych.
Zastrzeżenia rzecznik MŚP dotyczyły także m.in. powiązania możliwości skorzystania z wyłączenia z systemu SENT z faktem podlegania opłacie targowej. „Wyznacznik ten, oderwany od rzeczywistej skali działalności i poziomu ryzyka, może prowadzić do nierównego traktowania przedsiębiorców prowadzących tożsamy handel w różnych warunkach infrastrukturalnych” – wskazywała Agnieszka Majewska.
We wtorek Ministerstwo Finansów poinformowało o nowelizacji rozporządzenia, która wprowadza przypadki wyłączenia z obowiązku zgłaszania przewozu odzieży i obuwia dla mikroprzedsiębiorców wpisanych do CEIDG, w tym spółek cywilnych albo będących spółką jawną, której wspólnikami są wyłącznie osoby.
Jak czytamy w komunikacie, w przypadku przewozów odzieży i obuwia, rozpoczynających się na terenie kraju (art. 5 ustawy SENT), wykonywanych w celu dokonania sprzedaży na targowisku, podlegającej opłacie targowej, z obowiązku przesyłania zgłoszeń do systemu SENT są wyłączone przewozy, gdy łącznie są spełnione następujące warunki:
- przewóz towarów objętych działem 61, 62 CN lub kodem CN 6309 00 00 (odzieży lub odzieży używanej) nie przekracza łącznie 500 kg lub towarów objętych działem 64 CN, z wyłączeniem pozycji CN 6406 (obuwia) nie przekracza 700 sztuk,
- przewóz towarów odbywa się od stałego miejsca wykonywania przez ten podmiot działalności gospodarczej lub miejsca jego zamieszkania albo siedziby na targowisko i z targowiska,
- przewozowi towarów towarzyszy dokument zawierający:
MF wyjaśnia, iż „targowiska, na których sprzedaż podlega opłacie targowej, to miejsca, takie jak otwarte place targowe, ulice handlowe. Bez znaczenia jest przy tym, czy rada gminy wprowadziła opłatę targową i czy ta opłata jest pobierana”. Jak zaznaczono, powyższe wyłączenie nie dotyczy przewozu towarów na targowiska, na których sprzedaż nie podlega opłacie targowej, tj. w budynkach lub w ich częściach.
Nowe przepisy wchodzą w życie 13 maja 2026 r.
