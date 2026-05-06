Przypomnijmy, iż 17 marca 2026 r. weszły przepisy rozszerzające katalog towarów objętych systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (SENT) o odzież, dodatki odzieżowe, odzież używaną oraz obuwie. Ministerstwo Finansów, które przygotowało nowelizację przepisów, argumentowało że celem rozszerzenia systemu jest ograniczenie szarej strefy w obrocie odzieżą i obuwiem importowanymi z państw trzecich, przeciwdziałanie przestępstwom skarbowym oraz zwiększenie bezpieczeństwa rynku poprzez eliminowanie towarów niespełniających standardów jakości.

Jak się okazuje, nowe przepisy sprawiają sporo problemów przedsiębiorcom. Ich rzecznik otrzymuje znaczną liczbę sygnałów, wskazujących na trudności praktyczne oraz wątpliwości interpretacyjne. W tej sprawie rzecznik MŚP Agnieszka Majewska wystąpiła do ministra finansów Andrzeja Domańskiego. W jej ocenie obecny kształt regulacji, jak również projektowane zmiany, wymagają istotnej korekty, tak aby skuteczna walka z nadużyciami nie prowadziła do nadmiernych obciążeń najmniejszych przedsiębiorców.

Rzecznik MŚP: limity wyłączeń nie odpowiadają specyfice handlu targowiskowego

Majewska zwraca uwagę, że projektowane limity wyłączeń z obowiązku rejestracji przewozu obejmujące m.in. wagę towarów, ich liczbę oraz odległość transportu nie odpowiadają specyfice handlu targowiskowego. W praktyce mogą prowadzić do sytuacji, w której nawet niewielkie przekroczenie jednego z parametrów skutkuje objęciem przedsiębiorcy pełnym reżimem obowiązków administracyjnych. W związku z tym Majewska postuluje podwyższenie i uelastycznienie limitów, a także ich doprecyzowanie w sposób eliminujący ryzyko rozbieżności interpretacyjnych.

W stanowisku przekazanym do resortu finansów i gospodarki rzecznik MŚP wskazuje również konieczność rozszerzenia zakresu odstępstw na mikro-, małych i średnich przedsiębiorców niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności. Jak podkreśla, obecne rozwiązania oparte na kryterium formalnym mogą prowadzić do nieuzasadnionego różnicowania sytuacji podmiotów funkcjonujących w zbliżonych realiach gospodarczych.

Zastrzeżenia dotyczą także powiązania możliwości skorzystania z wyłączenia z systemu SENT z faktem podlegania opłacie targowej. „Wyznacznik ten, oderwany od rzeczywistej skali działalności i poziomu ryzyka, może prowadzić do nierównego traktowania przedsiębiorców prowadzących tożsamy handel w różnych warunkach infrastrukturalnych” – pisze Agnieszka Majewska.

Jednocześnie postuluje wprowadzenie okresu przejściowego o charakterze adaptacyjnym. – Rozwiązanie to umożliwiłoby właścicielom firm stopniowe dostosowanie się do nowych obowiązków oraz ograniczyło ryzyko nakładania sankcji za nieumyślne uchybienia w początkowym okresie stosowania przepisów – przekonuje.