Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program dobrowolnego, długoterminowego oszczędzania dla pracowników. Na oszczędności w systemie składają się wpłaty pracownika, pracodawcy i państwa.

Kiedy PFR wysyła wezwania do firm?

Obowiązek uruchomienia i udostępnienia pracownikom pracowniczych planów kapitałowych nakłada na firmy ustawa o PPK. Polski Fundusz Rozwoju (PFR) ma ustawowy obowiązek sprawdzania, czy wszystkie podmioty zobowiązane do utworzenia PPK to zrobiły. Co kwartał otrzymuje on z ZUS informację o płatnikach, którzy deklarowali składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby zatrudnione i sprawdza, czy widnieją oni w prowadzonej przez niego ewidencji, gromadzącej m.in. dane o zawartych umowach o zarządzanie PPK. Jeśli pracodawca, zobowiązany do wdrożenia PPK, nie widnieje w ewidencji PPK, PFR ma obowiązek wezwać go do zawarcia umowy o zarządzanie PPK z wyznaczoną instytucją finansową (PFR TFI S.A.) albo do przekazania informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową.

W praktyce oznacza to, że każdy pracodawca, który zatrudnia osoby podlegające PPK jest obowiązany zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową. Jeśli tego nie zrobi, Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) wysyła listowne wezwanie, czyli oficjalne przypomnienie o obowiązku zawarcia takiej umowy.

Wezwania przez konto w systemie ZUS. Kiedy będą uznane za doręczone?

Przyjęta we wtorek przez rząd nowelizacja przewiduje odejście od papierowych wezwań w sprawie PPK. Po jej wejściu w życie nowych przepisów pracodawcy dostaną wezwania przez konto w systemie ZUS. Będą one podpisywane elektronicznie (np. podpisem zaufanym), co ma zapewnić ich autentyczność.

Wezwanie będzie uznane za doręczone:

w dniu jego odczytania na koncie w ZUS albo

po 14 dniach od udostępnienia (nawet jeśli konto nie zostanie otwarte).

Pracodawcy będą mieli nadal 30 dni na zawarcie umowy o zarządzanie PPK – od momentu doręczenia wezwania.

Proponowane rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.