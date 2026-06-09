Jak podkreśla Ministerstwo Sprawiedliwości, celem przyjętego we wtorek projektu jest zwiększenie udziału kobiet i mężczyzn w procesach decyzyjnych największych firm notowanych na giełdzie poprzez wprowadzenie przejrzystych zasad wyboru członków zarządów i rad nadzorczych. "Rozwiązania te mają wspierać równość szans oraz podnosić jakość zarządzania spółkami" – dodaje MS.

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Jedna trzecia stanowisk w zarządach i radach nadzorczych dla kobiet

Zgodnie z projektem, duże spółki giełdowe będą musiały zapewnić, aby co najmniej jedna trzecia (33 proc.) stanowisk w zarządach i radach nadzorczych była zajmowana przez osoby z płci niedostatecznie reprezentowanej. Będą też zobowiązane stosować „jasne i neutralne kryteria wyboru kandydatów”. Co to oznacza w praktyce? Jak wyjaśnia resort sprawiedliwości, jeśli dwóch lub więcej kandydatów ma porównywalne kwalifikacje, pierwszeństwo będzie przysługiwać osobie z płci niedostatecznie reprezentowanej, chyba że inne zasady dotyczące różnorodności i niemającego charakteru dyskryminacji prawa uzasadniają wybór kandydata płci przeciwnej.

Nowe przepisy mają nałożyć również na walne zgromadzenie akcjonariuszy obowiązek podjęcia uchwały o przyjęciu polityki równowagi płci. Jak wyjaśnia MS, dokument ten będzie określał zasady działań i strategii w zakresie promowania zrównoważonej reprezentacji kobiet i mężczyzn oraz wspierania rozwoju zawodowego członków organów spółki. Jednocześnie zarządy spółek będą zobowiązane do corocznego sporządzania i publikowania raportów dotyczących udziału kobiet i mężczyzn w zarządzie oraz radzie nadzorczej. Raporty mają zawierać także informacje o środkach podejmowanych w celu utrzymania i zwiększania równowagi płci.

Projekt dotyczy też procesu rekrutacji. Jak czytamy w komunikacie, kandydaci, którzy uznają, że podczas procesu rekrutacji naruszono wymogi dotyczące polityki równowagi płci, będą mogli dochodzić swoich praw przed sądem. Ustawa przewiduje możliwość ubiegania się o odszkodowanie w przypadku naruszeń.

MS zaznacza, że nowe przepisy obejmą jedynie duże spółki giełdowe, które zatrudniają co najmniej 250 pracowników i osiągają roczny obrót powyżej 50 mln euro lub mają całkowity bilans roczny przekraczający 43 mln euro. Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa pozostaną poza zakresem nowej regulacji.

W ustawie przewidziano mechanizmy nadzoru nad przestrzeganiem przepisów oraz możliwość nakładania kar finansowych – do 500 000 zł – w przypadku niewywiązywania się z obowiązków dotyczących polityki równowagi płci. Organy nadzoru będą mogły wydawać zalecenia mające na celu zaprzestanie naruszania przepisów.

Skąd wzięła się inicjatywa „Women on Boards”

Projekt wdraża przyjętą w 2022 r. dyrektywę unijną „Women on Boards” (UE 2022/2381). Jak przypomina resort sprawiedliwości, inicjatywa „Women on Boards” powstała jako odpowiedź na społeczne i gospodarcze wyzwania związane z niskim udziałem kobiet w zarządach i radach nadzorczych firm na całym świecie. Przez wiele lat kobiety były znacząco niedoreprezentowane na najwyższych stanowiskach zarządczych i decyzyjnych, mimo rosnącej liczby wykształconych oraz kompetentnych kobiet na rynku pracy.

Badania wykazały, że brak różnorodności płciowej w zarządach ogranicza potencjał firm i społeczeństw. Liczne analizy naukowe i ekonomiczne potwierdziły, że obecność kobiet w zarządach oraz radach nadzorczych wpływa pozytywnie na funkcjonowanie firm, zwiększając innowacyjność, różnorodność pomysłów oraz poprawiając wyniki finansowe przedsiębiorstw.

W odpowiedzi na te wnioski rozpoczęto kampanie na rzecz zwiększenia udziału kobiet w kierownictwie. W wielu krajach, zwłaszcza w Unii Europejskiej, rządy zaczęły wprowadzać regulacje prawne oraz zalecenia promujące równość płci w biznesie. Inicjatywa „Women on Boards” połączyła wysiłki organizacji pozarządowych, środowisk biznesowych oraz instytucji publicznych, dążąc do stworzenia bardziej zrównoważonego i sprawiedliwego rynku pracy – czytamy w komunikacie MS.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.