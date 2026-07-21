Potrzeba rozszerzenia katalogu przestępstw, za które można pociągnąć do odpowiedzialności spółki (osobowe i kapitałowe), spółdzielnie, fundacje, partie, kościoły czy stowarzyszenia, wynika z konieczności kompletnej implementacji dyrektywy 2017/1371 w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii.

Dziś art. 16 ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, określający katalog czynów, w przypadku popełnienia których możliwe jest ukaranie podmiotów zbiorowych, zawiera przestępstwa gospodarcze (oszustwa, pranie brudnych pieniędzy, wyzysk, fałszerstwa), środowiskowe, dotyczące naruszenia praw autorskich, a także wiele, wiele innych.