Rzeczpospolita
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Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych będzie rozszerzona. Projekt resortu Waldemara Żurka

Przywłaszczenie mienia lub prawa majątkowego będzie mogło stanowić podstawę pociągnięcia podmiotu zbiorowego do odpowiedzialności – proponuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Publikacja: 21.07.2026 17:06

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek na posiedzeniu rządu

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek na posiedzeniu rządu

Foto: PAP/Paweł Supernak

Piotr Szymaniak

Potrzeba rozszerzenia katalogu przestępstw, za które można pociągnąć do odpowiedzialności spółki (osobowe i kapitałowe), spółdzielnie, fundacje, partie, kościoły czy stowarzyszenia, wynika z konieczności kompletnej implementacji dyrektywy 2017/1371 w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii.

Dziś art. 16 ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, określający katalog czynów, w przypadku popełnienia których możliwe jest ukaranie podmiotów zbiorowych, zawiera przestępstwa gospodarcze (oszustwa, pranie brudnych pieniędzy, wyzysk, fałszerstwa), środowiskowe, dotyczące naruszenia praw autorskich, a także wiele, wiele innych.

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