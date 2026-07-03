Rzeczpospolita
PRO
Reklama

SN: Nie zgłosił do upadłości jednej spółki, ma zakaz kierowania innymi

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej dotyczy wszelkich form działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy – orzekł Sąd Najwyższy.

Publikacja: 03.07.2026 13:36

SN: Nie zgłosił do upadłości jednej spółki, ma zakaz kierowania innymi

Foto: Adobe Stock

Marek Domagalski

Na wniosek jednego z dwóch wspólników spółki jawnej sąd rejonowy zakazał na rok drugiemu wspólnikowi (uczestnikowi w sprawie) prowadzenia działalności gospodarczej z powodu niezgłoszenia w terminie zadłużonej spółki do upadłości.

Przepis prawa upadłościowego o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej

Pozostało jeszcze 93% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama