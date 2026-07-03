Na wniosek jednego z dwóch wspólników spółki jawnej sąd rejonowy zakazał na rok drugiemu wspólnikowi (uczestnikowi w sprawie) prowadzenia działalności gospodarczej z powodu niezgłoszenia w terminie zadłużonej spółki do upadłości.
Przepis prawa upadłościowego o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej
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