Na wniosek jednego z dwóch wspólników spółki jawnej sąd rejonowy zakazał na rok drugiemu wspólnikowi (uczestnikowi w sprawie) prowadzenia działalności gospodarczej z powodu niezgłoszenia w terminie zadłużonej spółki do upadłości.

Przepis prawa upadłościowego o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej