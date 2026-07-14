Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Aneta Stuleblak: Wspomaganie się AI może przekreślić szanse na uzyskanie patentu

Naszym celem jest zwiększenie liczby polskich patentów. Przekonanie samorządu rzeczników patentowych o byciu wykluczonym z prac nad nowelizacją jest niesłuszne - mówi Aneta Stuleblak, zastępca prezesa Urzędu Patentowego RP.

Publikacja: 14.07.2026 18:49

Wprowadzenie do publicznie dostępnych modeli językowych, np. czatu GPT, opisu rozwiązania techniczne

Wprowadzenie do publicznie dostępnych modeli językowych, np. czatu GPT, opisu rozwiązania technicznego, po to, aby AI pomogła przedsiębiorcy przygotować dokumentację zgłoszeniową, jest skrajnie nieodpowiedzialnym zachowaniem - ostrzega Aneta Stuleblak, zastępca prezesa Urzędu Patentowego RP.

Foto: Adobe Stock

Adam Pantak

Niedawno Olga Tokarczuk przyznała się do sięgania po pomoc AI w pracy nad nową książką. To wyznanie wywołało lawinę wątpliwości dotyczących m.in. praw autorskich do utworów powstających przy pomocy sztucznej inteligencji. Czy technicznym rozwiązaniom stworzonym nie przez człowieka, ale algorytm należy się ochrona?

Aktualnie tematyka AI jest jednym z największych wyzwań w świecie własności przemysłowej. Urząd Patentowy RP (UPRP) podchodzi do tego zagadnienia bardzo poważnie. Po pierwsze, stawiamy na edukację. Ostrzegamy przed bezrefleksyjnym korzystaniem z narzędzi wykorzystujących AI. Wprowadzenie do publicznie dostępnych modeli językowych, np. czatu GPT, opisu rozwiązania technicznego, po to, aby AI pomogła przedsiębiorcy przygotować dokumentację zgłoszeniową, jest skrajnie nieodpowiedzialnym zachowaniem. Te informacje pozostają w pamięci modelu językowego. Mogą być później wykorzystane przez innych użytkowników.

Pozostało jeszcze 93% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama