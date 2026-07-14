Niedawno Olga Tokarczuk przyznała się do sięgania po pomoc AI w pracy nad nową książką. To wyznanie wywołało lawinę wątpliwości dotyczących m.in. praw autorskich do utworów powstających przy pomocy sztucznej inteligencji. Czy technicznym rozwiązaniom stworzonym nie przez człowieka, ale algorytm należy się ochrona?

Aktualnie tematyka AI jest jednym z największych wyzwań w świecie własności przemysłowej. Urząd Patentowy RP (UPRP) podchodzi do tego zagadnienia bardzo poważnie. Po pierwsze, stawiamy na edukację. Ostrzegamy przed bezrefleksyjnym korzystaniem z narzędzi wykorzystujących AI. Wprowadzenie do publicznie dostępnych modeli językowych, np. czatu GPT, opisu rozwiązania technicznego, po to, aby AI pomogła przedsiębiorcy przygotować dokumentację zgłoszeniową, jest skrajnie nieodpowiedzialnym zachowaniem. Te informacje pozostają w pamięci modelu językowego. Mogą być później wykorzystane przez innych użytkowników.