Jak odwołać zarząd, który działa wbrew wspólnikom większościowym

Z reguły wspólnik posiadający większość udziałów i głosów na zgromadzeniu wspólników kontroluje spółkę z o.o. W praktyce nie zawsze tak jest. Zdarza się, że członkowie zarządu działają wbrew wspólnikom większościowym, będąc wspólnikami mniejszościowymi albo współpracując z nimi. W ten sposób zarząd może efektywnie przejąć kontrolę nad spółką. Zdarza się, że w takiej sytuacji zarząd odmawia zwołania zgromadzenia wspólników, ignoruje żądania wspólników większościowych albo nawet podejmuje działania sprzeczne z interesem spółki. W efekcie większościowy wspólnik może tymczasowo stracić kontrolę nad spółką.