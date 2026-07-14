Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Jak odwołać zarząd, który działa wbrew wspólnikom większościowym

Aby przeciwdziałać utracie kontroli nad spółką, wspólnicy powinni wprowadzić uprzednio do umowy spółki postanowienia, które rozszerzają ich samodzielne uprawnienia do odwoływania członków zarządu oraz zwoływania zgromadzeń wspólników.

Publikacja: 14.07.2026 04:50

Jak odwołać zarząd, który działa wbrew wspólnikom większościowym

Jak odwołać zarząd, który działa wbrew wspólnikom większościowym

Foto: Adobe Stock

Michał Włodarczak

SPIS TREŚCI

  1. Tymczasowa utrata kontroli nad spółką
  2. Jak wspólnicy mogą się zabezpieczyć
  3. Jak odwołać zarząd zgodnie z k.s.h.
  4. Rozliczenie zarządu za wyrządzone szkody  
  5. Komentarz 

Z reguły wspólnik posiadający większość udziałów i głosów na zgromadzeniu wspólników kontroluje spółkę z o.o. W praktyce nie zawsze tak jest. Zdarza się, że członkowie zarządu działają wbrew wspólnikom większościowym, będąc wspólnikami mniejszościowymi albo współpracując z nimi. W ten sposób zarząd może efektywnie przejąć kontrolę nad spółką. Zdarza się, że w takiej sytuacji zarząd odmawia zwołania zgromadzenia wspólników, ignoruje żądania wspólników większościowych albo nawet podejmuje działania sprzeczne z interesem spółki. W efekcie większościowy wspólnik może tymczasowo stracić kontrolę nad spółką.

Pozostało jeszcze 96% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama