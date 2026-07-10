Rzeczpospolita
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Ulga na IPO a ulga konsolidacyjna – jak skorzystać na ekspansji biznesu?

Wejście na giełdę lub przejęcie konkurenta to dwie różne drogi rozwoju biznesu. W obu przypadkach przedsiębiorcy mogą jednak skorzystać z preferencji podatkowych (ulga konsolidacyjna, ulga na IPO) obniżających koszty ekspansji.

Publikacja: 10.07.2026 05:30

Ulga na IPO a ulga konsolidacyjna – jak skorzystać na ekspansji biznesu?

Ulga na IPO a ulga konsolidacyjna – jak skorzystać na ekspansji biznesu?

Foto: Adobe Stock

Jakub Dziadur

SPIS TREŚCI

  1. Ekspansja na giełdę: ulga na IPO
  2. Ulga konsolidacyjna – wsparcie podatkowe procesów fuzji i przejęć
  3. IPO czy konsolidacja – dwie różne ścieżki wzrostu
  4. Koszty IPO i konsolidacji. Gdzie fiskus widzi ryzyko sporu?
  5. Podatki jako narzędzie rozwoju. Ulga na IPO i konsolidację

Debiut giełdowy SpaceX pokazał, że wejście spółki na giełdę nadal potrafi działać na wyobraźnię inwestorów i mediów. Pierwsza oferta publiczna (IPO) to nie tylko transakcja finansowa, ale formalny moment przejścia z etapu prywatnego biznesu do spółki publicznej, a co za tym idzie – obowiązujących ją reguł: raportowania, transparentności, relacji inwestorskich i ciągłej wyceny przez rynek. Oczywiście polskim przedsiębiorcom daleko do skali amerykańskich gigantów technologicznych. Nie oznacza to jednak, że ekspansja biznesu – przez giełdę albo konsolidację rynku – jest zarezerwowana wyłącznie dla globalnych liderów. Polski system podatkowy przewiduje kilka instrumentów, które mają wspierać rozwój firm. Część z nich jest dobrze znana, jak ulga B+R czy IP Box. Inne funkcjonują raczej na marginesie debaty, choć mogą mieć istotne znaczenie dla przedsiębiorców planujących większy krok rozwojowy. Do tej drugiej grupy należą ulga na IPO i ulga konsolidacyjna. Obie preferencje służą ekspansji biznesu, ale rozumianej w zupełnie inny sposób. Ulga na IPO wspiera spółkę, która chce pozyskać kapitał i wejść na rynek publiczny. Ulga konsolidacyjna wspiera podatników, którzy rozwijają się przez transakcje fuzji i przejęć.

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