Pracodawcy mają rok na przegląd umów
Nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy dała inspektorom pracy prawo do wkraczania w treść stosunków prawnych łączących strony. Jeśli w trakcie kontroli zostaną w odniesieniu do relacji opartych na kontraktach B2B czy umowach zlecenia stwierdzone znamiona stosunku pracy określone w art. 22 § 1 kodeksu pracy – takie jak wykonywanie pracy w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, pod jego kierownictwem oraz osobiście, ze stałym wynagrodzeniem i przy wykorzystaniu jego narzędzi – urzędnik będzie mógł wydać decyzję administracyjną stwierdzającą istnienie stosunku pracy. W pierwszej kolejności inspektor skieruje jednak do pracodawcy polecenie usunięcia naruszeń, wyznaczając termin na zawarcie umów o pracę. Jeśli pracodawca nie zastosuje się do zaleceń, to inspektor będzie mógł wydać decyzję, od której stronom będzie przysługiwać prawo do odwołania się do sądu pracy.
Mając świadomość skali nieprawidłowości w zatrudnianiu, ustawodawca zdecydował się przy tym na wprowadzenie mechanizmu przejściowego. Artykuł 16 nowelizacji daje pracodawcom 12 miesięcy na zweryfikowanie zawartych umów i wprowadzenie zmian w tym zakresie. To czas na dobrowolne naprawienie błędów i dostosowanie struktur zatrudnienia do nowych realiów prawnych. „Dobrowolnie” oznacza przy tym wyprzedzenie działań kontrolnych organu. Przedsiębiorca powinien więc przeprowadzić audyt swoich kadr, zidentyfikować ryzykowne kontrakty B2B oraz umowy zlecenia, a następnie porozumieć się z pracownikami i podpisać z nimi umowy o pracę. Zmiana umowy musi nastąpić z jego inicjatywy, zanim inspektor PIP w toku kontroli oficjalnie ujawni naruszenie i wyda odpowiednie decyzje.
Kiedy umowa B2B może zostać uznana za stosunek pracy? Jakie kryteria będą brane pod uwagę przez PIP, ZUS i sądy? Jakie konsekwencje niesie za sobą „rekwalifikacja” umowy przez PIP? Czy z przekształceniem umowy przez inspektora pracy mogą się wiązać jakieś kary finansowe dla pracodawcy? Jak ograniczyć ryzyko zakwestionowania umowy B2B? Czy B2B nadal pozostaje bezpieczną formą współpracy? Na te pytania odpowiadamy w artykule pt. „Umowa B2B vs etat – nowe uprawnienia PIP”.
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