Polskie Porty Lotnicze (PPL) prowadzą przetarg na częściową modernizację infrastruktury parkingowej na warszawskim lotnisku Chopina. Chodzi o sukcesywną sprzedaż, dostawę, montaż, uruchomienie wraz ze skonfigurowaniem i podłączeniem urządzeń parkingowych. Choć wybór wykonawcy odbywa się zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych (p.z.p.), to zdaniem firmy Prestige Systems warunki konkurencji nie są uczciwe.

– PPL zamiast zlecić wykonanie nowego systemu parkingowego, zamawiają modernizację istniejącego systemu, żądając od oferentów zapewnienia pełnej zgodności z już funkcjonującym oprogramowaniem, czyli Abacus/WinOperate – systemem własnym firmy DESIGNA. W praktyce pod płaszczem rzekomej modernizacji dojdzie de facto do wymiany wszystkich elementów infrastruktury parkingowej – mówi Piotr Trębicki, radca prawny i pełnomocnik spółki Prestige Systems.