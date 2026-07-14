Rzeczpospolita
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Spór o modernizację parkingu na lotnisku Chopina. Przetargiem na miliony zajmie się KIO

Wymóg integracji nowych urządzeń parkingowych z wykorzystywanym już systemem informatycznym ogranicza konkurencyjność - twierdzi spółka uczestnicząca w przetargu. Polskie Porty Lotnicze nie zamierzają modyfikować warunków zamówienia.

Publikacja: 14.07.2026 05:49

Droga na parking płatny Kiss&Fly przed Terminalem A. na Lotnisku Chopina w Warszawie

Droga na parking płatny Kiss&Fly przed Terminalem A. na Lotnisku Chopina w Warszawie

Foto: PAP/Leszek Szymański

Adam Pantak

Polskie Porty Lotnicze (PPL) prowadzą przetarg na częściową modernizację infrastruktury parkingowej na warszawskim lotnisku Chopina. Chodzi o sukcesywną sprzedaż, dostawę, montaż, uruchomienie wraz ze skonfigurowaniem i podłączeniem urządzeń parkingowych. Choć wybór wykonawcy odbywa się zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych (p.z.p.), to zdaniem firmy Prestige Systems warunki konkurencji nie są uczciwe.

– PPL zamiast zlecić wykonanie nowego systemu parkingowego, zamawiają modernizację istniejącego systemu, żądając od oferentów zapewnienia pełnej zgodności z już funkcjonującym oprogramowaniem, czyli Abacus/WinOperate – systemem własnym firmy DESIGNA. W praktyce pod płaszczem rzekomej modernizacji dojdzie de facto do wymiany wszystkich elementów infrastruktury parkingowej – mówi Piotr Trębicki, radca prawny i pełnomocnik spółki Prestige Systems.

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