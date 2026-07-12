Chodzi o ustawę o certyfikacji wykonawców zamówień, która umożliwia występowanie przez wykonawców o jednorazowe potwierdzanie ich zdolności i braku podstaw do wykluczenia z przetargu, co w ocenie resortu ma skrócić czas przygotowania ofert i zwiększyć transparentność procedur.

Reklama Reklama

Ustawa wprowadziła dwa rodzaje certyfikacji: potwierdzającą brak podstaw do wykluczenia oraz potwierdzającą zdolność do wykonania zamówienia. Stworzona ma też zostać baza danych o certyfikowanych wykonawcach. Certyfikację będą przeprowadzać akredytowane podmioty.

Czytaj więcej: Biznes Certyfikacja wykonawców zamówień publicznych – kontrowersje wokół ustawy Nowa ustawa o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych daje możliwość dobrowolnego uzyskania dwóch rodzajów certyfikacji: zdolności wykonawcy i... Pro

Jeden certyfikat przy wielu przetargach

Zgodnie z ustawą o certyfikat wykonawcy zamówień publicznych mogą się ubiegać wyłącznie podmioty z krajów zapewniających taki sam dostęp do rynku wykonawcom z UE.

„Wykonawca będzie mógł posługiwać się certyfikatem w kolejnych postępowaniach zamiast każdorazowego przedstawiania wielu dokumentów” - przekazał w komunikacie resort rozwoju.

MRiT zwróciło uwagę, że certyfikacja wykonawców zamówień publicznych jest rozwiązaniem dobrowolnym - wykonawcy mogą samodzielnie zdecydować, czy chcą z niego skorzystać. Uzyskanie certyfikatu nie będzie też warunkiem udziału w postępowaniach i wykonawcy nadal będą mogli stawać do przetargów na dotychczasowych zasadach.

Resort przekazał, że system będzie wdrażany etapami, by umożliwić odpowiednie przygotowanie wykonawców, zamawiających oraz podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie certyfikacji.

„Celem jest zapewnienie, aby nowe rozwiązania były stosowane w sposób uporządkowany, jednolity i odpowiadający rzeczywistym potrzebom rynku” - przekazało MRiT.

Czytaj więcej: Administracja Certyfikacja zakupów publicznych: wykonawców czy zamawiających? W Polsce warto wprowadzić system certyfikacji nie tylko wykonawców, ale przede wszystkim instytucji publicznych realizujących projekty. Nie każda i... Pro

Ministerstwo uwzględni postulaty firm budowlanych

Ministerstwo poinformowało również, że uwzględni postulaty zgłaszane przez uczestników rynku zamówień publicznych i zapewni „odpowiedni okres vacatio legis” dla projektu rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie poziomów zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia na roboty budowlane. Zgodnie z przyjętym założeniem rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2027 r.

Jak zauważono w komunikacie, przepisy dotyczące poziomów zdolności wykonawców w zakresie robót budowlanych będą istotne dla praktyki stosowania certyfikacji w jednym z najważniejszych obszarów rynku zamówień publicznych. Obejmują one zagadnienia związane z potwierdzaniem zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia na roboty budowlane, w tym kwalifikacji zawodowych i doświadczenia. Z tego względu ich wdrożenie wymaga odpowiedniego przygotowania się przez uczestników rynku – przede wszystkim przez jednostki samorządu terytorialnego.

„Okres vacatio legis zostanie wykorzystany na działania wspierające wdrożenie systemu certyfikacji w tym zakresie. Ministerstwo Rozwoju i Technologii, we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych, planuje realizację działań informacyjno-szkoleniowych skierowanych do kadr zamawiających oraz do wykonawców” - podano w komunikacie.