Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Urzędem Patentowym RP (UP) przygotowało projekt nowej ustawy Prawo własności przemysłowej (p.w.p.). „Jedną z najistotniejszych zmian wprowadzanych w projekcie jest zmiana systemu rozpatrywania zgłoszeń wzorów użytkowych. Dotychczasowy system badawczy zostanie zastąpiony systemem rejestrowym” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Chodzi o procedurę uzyskiwania ochrony na wzory użytkowe, czyli nowe rozwiązania techniczne dotyczące wewnętrznej budowy i mechanizmu działania produktu (dla odmiany wzory przemysłowe chronią zewnętrzny kształt produktu – jego design). Dziś „procedura jest długotrwała, a średni czas rozpatrywania zgłoszeń wzorów użytkowych wynosi ponad 2 lata (w 2025 r. – 27 miesięcy, w pierwszym kwartale 2026 r. było to 29,8 miesiąca), co jest niekorzystne z uwagi na fakt, że czas trwania ochrony wzoru użytkowego wynosi 10 lat od daty dokonania zgłoszenia” – przekonują projektodawcy.