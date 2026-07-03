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Szybsza rejestracja wzorów użytkowych. Eksperci ostrzegają przed skutkami zmian

Urząd Patentowy RP chce ułatwić rejestrację wzorów użytkowych. Prawnicy mają wątpliwości, czy zmiany w prawie nie przyniosą skutków odwrotnych od zamierzonych.

Publikacja: 03.07.2026 17:03

Siedziba Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

Siedziba Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

Foto: PAP/Wojciech Olkuśnik

Adam Pantak

Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Urzędem Patentowym RP (UP) przygotowało projekt nowej ustawy Prawo własności przemysłowej (p.w.p.). „Jedną z najistotniejszych zmian wprowadzanych w projekcie jest zmiana systemu rozpatrywania zgłoszeń wzorów użytkowych. Dotychczasowy system badawczy zostanie zastąpiony systemem rejestrowym” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Chodzi o procedurę uzyskiwania ochrony na wzory użytkowe, czyli nowe rozwiązania techniczne dotyczące wewnętrznej budowy i mechanizmu działania produktu (dla odmiany wzory przemysłowe chronią zewnętrzny kształt produktu – jego design). Dziś „procedura jest długotrwała, a średni czas rozpatrywania zgłoszeń wzorów użytkowych wynosi ponad 2 lata (w 2025 r. – 27 miesięcy, w pierwszym kwartale 2026 r. było to 29,8 miesiąca), co jest niekorzystne z uwagi na fakt, że czas trwania ochrony wzoru użytkowego wynosi 10 lat od daty dokonania zgłoszenia” – przekonują projektodawcy.

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