Rzeczpospolita
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Jest sposób na SENT. Status AEO może pomóc firmom

Firmy transportujące tekstylia i inne towary wrażliwe mogą się uwolnić od rygorów systemu SENT, jeśli mają status upoważnionego podmiotu (AEO). Według Ministerstwa Finansów takie ułatwienie może przysługiwać nie tylko importerom i eksporterom.

Publikacja: 03.08.2026 12:59

SENT wiąże się z wieloma formalnościami przy otwieraniu i zamykaniu tej procedury.

SENT wiąże się z wieloma formalnościami przy otwieraniu i zamykaniu tej procedury.

Foto: Adobe Stock

Paweł Rochowicz

W ostatnich miesiącach wiele dyskusji wzbudzał system nadzoru nad transportem towarów wrażliwych. System Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT) objął tekstylia, po czym – wskutek protestów branży – odstąpiono od jego stosowania wobec małych firm. Rząd chce jednak objąć tym systemem przewóz płynnego betonu.

SENT wiąże się z wieloma formalnościami przy otwieraniu i zamykaniu tej procedury. Mało tego, za naruszenia tych rygorów grożą surowe kary. Podmioty wysyłające i odbierające towar lub przewoźnicy mogą zapłacić aż 46 proc. wartości brutto towaru (nie mniej niż 20 000 zł), natomiast na kierowców nakładane są grzywny w wysokości od 5 tys. do 7,5 tys. zł.

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