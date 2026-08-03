W ostatnich miesiącach wiele dyskusji wzbudzał system nadzoru nad
transportem towarów wrażliwych. System Elektronicznego Nadzoru
Transportu (SENT) objął tekstylia, po czym – wskutek protestów
branży – odstąpiono od jego stosowania wobec małych firm. Rząd
chce jednak objąć tym systemem przewóz płynnego betonu.
SENT wiąże się
z wieloma formalnościami przy otwieraniu i zamykaniu tej procedury.
Mało tego, za naruszenia tych rygorów grożą surowe kary. Podmioty
wysyłające i odbierające towar lub przewoźnicy mogą zapłacić
aż 46 proc. wartości brutto
towaru (nie mniej niż 20 000 zł), natomiast na kierowców
nakładane są grzywny w wysokości od 5
tys. do 7,5 tys. zł.