W co inwestują fundacje rodzinne? Odpowiedzi nie znajdziemy w prosty sposób. Nawet po elektronizacji dostępu do rejestru w sądzie w Piotrkowie Trybunalskim nie można tam odnaleźć danych o udziałach danej fundacji w spółkach. Można pokusić się o sprawdzanie raportów spółek giełdowych, gdzie ujawnia się posiadaczy pakietów ponad 5 proc. akcji – wtedy można się dowiedzieć, czy jakaś fundacja jest akcjonariuszem spółki.

A jak wygląda stan posiadania fundacji rodzinnych, jeśli chodzi o udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością? Sprawdzeniem tego zajął się serwis xkrs.pl – firma zajmująca się usługowym poszukiwaniem i dostarczaniem danych o firmach. Wykorzystując elektroniczne narzędzia, przeanalizowała ona dane ponad miliona spółek figurujących w Krajowym Rejestrze Sądowym i udostępniła „Rzeczpospolitej” raport o tym, jakie udziały w tych spółkach mają fundacje rodzinne.