W co inwestują fundacje rodzinne? Odpowiedzi nie znajdziemy w prosty
sposób. Nawet po elektronizacji dostępu do rejestru w sądzie w
Piotrkowie Trybunalskim nie można tam odnaleźć danych o udziałach
danej fundacji w spółkach. Można pokusić się o sprawdzanie
raportów spółek giełdowych, gdzie ujawnia się posiadaczy
pakietów ponad 5 proc. akcji – wtedy można się dowiedzieć, czy
jakaś fundacja jest akcjonariuszem spółki.
A jak wygląda
stan posiadania fundacji rodzinnych, jeśli chodzi o udziały w
spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością? Sprawdzeniem tego
zajął się serwis xkrs.pl – firma zajmująca się usługowym
poszukiwaniem i dostarczaniem danych o firmach. Wykorzystując
elektroniczne narzędzia, przeanalizowała ona dane ponad miliona
spółek figurujących w Krajowym Rejestrze Sądowym i udostępniła
„Rzeczpospolitej” raport o tym, jakie udziały w tych spółkach
mają fundacje rodzinne.