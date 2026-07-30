Umowa dożywocia między fundacją rodzinną a fundatorem to unikanie podatku
Umowa dożywocia zawarta przez fundację rodzinną z fundatorem to czynność objęta klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania, co uzasadnia odmowę wydania interpretacji indywidualnej.
Aktualizacja:
31.07.2026 10:54
Publikacja:
30.07.2026 18:39
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Takie ostrzeżenie dla fundacji rodzinnych i ich założycieli płynie z jednego z wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) we Wrocławiu.
Umowa o dożywocie z fundatorem fundacji rodzinnej a CIT
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