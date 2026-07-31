Z dniem 1 lipca 2026 r. weszliśmy w nowy etap największej od dwóch lat nowelizacji reformy planistycznej. Wpływa ona bezpośrednio na możliwości zabudowy nieruchomości. Zmienia ona zasady wydawania warunków zabudowy, precyzuje pojęcie obszaru zabudowy śródmiejskiej, wzmacnia procedurę zintegrowanego planu inwestycyjnego, wydłuża kalendarz wdrożeń dla gmin, a także umożliwia komunikację z organem na poziomie cyfrowym. Jak powyższe zmiany wpłyną na możliwość zabudowy nieruchomości oraz plany inwestycyjne właścicieli gruntów?

Reklama Reklama

Nowe warunki zabudowy

Każdy wniosek o decyzję o warunkach zabudowy będzie musiał być złożony przez osobę dysponującą prawem do nieruchomości na cele budowlane. A więc każdy, kto wystąpi o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (WZ), na dzień złożenia wniosku będzie musiał legitymować się właściwym tytułem prawnym do nieruchomości. Tytuł ten potwierdzany będzie w drodze oświadczenia wnioskodawcy, złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej. Organ nie będzie weryfikował wpisów w księdze wieczystej ani sprawdzał prawdziwości oświadczenia. Cała odpowiedzialność za prawdziwość oświadczenia spoczywać będzie na inwestorze. Dla praktyki obrotu oznacza to koniec niepożądanego procederu masowych wniosków o wydanie warunków zabudowy składanych bez zgody właściciela gruntu. Zanim inwestor zawnioskuje o WZ, będzie musiał mieć w ręku odpowiednie pełnomocnictwo, stosowną umowę bądź inny tytuł prawny. Bez wątpienia wpłynie to na warunki finansowania takich inwestycji przez banki i fundusze. Podmioty finansujące inwestycje, które do tej pory akceptowały samoistne decyzje WZ jako zabezpieczenie transzy na zakup gruntu, mogą wymagać wykazania pełniejszych uprawnień właścicielskich po stronie inwestorów oraz żądać dodatkowych zabezpieczeń. W pewnych przypadkach powyższa zmiana może wpływać na strukturę transakcji zakupu gruntu, co wymusi także modyfikację kształtu stosowanych dotychczas postanowień umownych. Zmiana wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

Obszary zabudowy śródmiejskiej

Ustawodawca nakłada na gminy obowiązek wyznaczenia obszaru zabudowy śródmiejskiej w planie ogólnym, a następnie wdrożenie go w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Każda gmina będzie musiała wskazać w granicach swego terytorium, gdzie leży obszar śródmiejski. Następnie będzie zobowiązana do przypisania mu docelowych parametrów: maksymalną wysokość, intensywność zabudowy, minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej oraz standardy estetyczne fasad i dachów. Dopóki rada gminy nie uchwali planu ogólnego, obowiązywać będą granice z dotychczasowego studium lub istniejących planów miejscowych. To przejściowe rozwiązanie pozwala zachować ciągłość prawa miejscowego, ale już w lipcu inwestorzy mogą zobaczyć pierwsze skutki tej zmiany. Pozytywnym skutkiem regulacji jest większa przewidywalność: projektant, wiedząc dokładnie, w której strefie śródmiejskiej leży działka, z góry zaprojektuje zabudowę w wymaganym kształcie, unikając konieczności nanoszenia kosztownych korekt na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Natomiast zmiana ta niesie ze sobą także pewne ryzyko dla inwestora. Jest nim deprecjacja starszych, bardziej pojemnych decyzji WZ, które nie będą wpisywały się w nowe, wygórowane parametry zabudowy śródmiejskiej. W pewnych przypadkach właściciele decyzji wydanych przed 1 lipca mogą więc znaleźć się w sytuacji, w której konieczna będzie procedura zamiennego pozwolenia na budowę, a to oznacza ponowną ocenę urbanistyczną. Zmiana weszła w życie z dniem 1 lipca 2026 r.

Zintegrowany plan inwestycyjny

Zmianie uległ mechanizm zintegrowanego planu inwestycyjnego (ZPI). Definicja „inwestycji uzupełniającej” staje się szersza i obejmuje nie tylko tradycyjną infrastrukturę gminną, lecz także obiekty handlowe lub usługowe obsługujące inwestycję główną. Rada gminy może (choć nie musi) nałożyć w drodze uchwały obowiązek dołączania do wniosku koncepcji urbanistyczno-architektonicznej. Jeśli tak się stanie, inwestor zobowiązany jest przedstawić wizualizację zabudowy, analizę krajobrazową i parametry techniczne jeszcze przed przystąpieniem do procedury. Nowością jest także możliwość finansowania przez inwestora kosztów sporządzenia samego planu. W praktyce duży projekt mieszkaniowo-biurowy, który do tej pory wymagał długotrwałej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, będzie mógł skorzystać z ZPI i skrócić ścieżkę decyzyjną o kilka lub nawet kilkanaście miesięcy. Jednakże koszt realizacji inwestycji wzrośnie: dodatkowe honoraria architektów i analityków trzeba ponieść już na starcie. Zmiana legislacyjna podnosi więc próg kapitałowy inwestycji, choć jednocześnie może przy tym redukować ryzyko odbioru społecznego, gdyż najważniejsze parametry inwestycji i planowanej zabudowy zostaną wyartykułowane i wyjaśnione jeszcze na etapie konsultacji społecznych. Zmiana weszła w życie z dniem 1 lipca 2026 r.

Jedną z istotniejszych praktycznych zmian wprowadzanych nowelizacją jest przesunięcie kluczowych terminów dla samorządów. Studium uwarunkowań, pierwotnie mające wygasnąć 30 czerwca 2026 r., pozostanie w mocy do 31 sierpnia. Kolejne daty przesunięto analogicznie: rejestracja podstawowych danych GIS w Rejestrze Urbanistycznym ma nastąpić do 30 listopada 2026 r., a pełne warstwy przestrzenne dla wszystkich planów miejscowych pojawią się najpóźniej 31 grudnia 2032 r. Formalnie to tylko dwa miesiące różnicy, lecz w realiach planowania przestrzennego może to być znaczący oddech dla gmin, który może przełożyć się na jakość stosowanych rozwiązań planistycznych.

Pełna cyfryzacja

Od 1 października 2026 r. rezygnacje z udziału w procedurze, uwagi oraz wnioski o sporządzenie planu będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej. Ustawodawca nakłada na gminy obowiązek wysyłania automatycznych powiadomień mailowych o każdej zmianie w Rejestrze Urbanistycznym. Do końca listopada przyszłego roku wszystkie gminy muszą zastosować podstawowe dane przestrzenne, a w lipcu 2029 r. rejestr ma działać już w pełnym zakresie, obejmując także wyroki WSA i NSA dotyczące planowania przestrzennego. Z perspektywy inwestora oznacza to koniec papierowego obiegu dokumentów i znaczne skrócenie czasu dostępu do informacji. Jednak cyfryzacja wymusi przygotowanie zaplecza technicznego: podpisów kwalifikowanych, operowania za pomocą specjalistycznych plików, a także zautomatyzowanych systemów monitorowania zmian w rejestrze. W efekcie dostęp do danych będzie łatwiejszy dla wszystkich, a szybkość reakcji może stać się kluczową przewagą konkurencyjną.

Na co zwrócić uwagę

Surowsze wymogi dotyczące tytułu prawnego przy decyzjach WZ, obowiązek precyzyjnego wyznaczenia obszarów śródmiejskich oraz konieczność przedstawienia koncepcji urbanistycznej przy ZPI sprawiają, że już na etapie analizy terenu trzeba ustalić nie tylko potencjał zabudowy, lecz także rzeczywiste ryzyka prawne i planistyczne. Cyfryzacja procesów – od elektronicznych wniosków po Rejestr Urbanistyczny – zwiększa transparentność, lecz wymaga stałego monitoringu zmian i szybkiej reakcji na publikowane dane.

Dla profesjonalnego rynku oznacza to konieczność przesunięcia nakładów kapitałowych na wcześniejszą fazę projektu, dokładniejszego due diligence nieruchomości oraz bieżącego śledzenia kalendarza procedur gminnych. Inwestor, który zaniedba te obowiązki, może napotkać bariery formalne nie do pokonania, od utraty intensywności zabudowy po wielomiesięczne wstrzymanie postępowania. Dlatego planując transakcję lub realizację projektu, warto zaangażować wyspecjalizowanych doradców prawnych, którzy zminimalizują ryzyko niepowodzenia do niezbędnego minimum, choćby przez odpowiednie zabezpieczenie tytułu prawnego do nieruchomości czy też stanowić będą realne wsparcie w rozmowach z gminą.

autor: Piotr Rolka, radca prawny Sendero Tax & Legal