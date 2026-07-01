Rzeczpospolita
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Boom na AI paraliżuje przetargi. Urzędy kupują sprzęt, który już jest przestarzały

KPO napędził zamówienia na sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, ale procedury trwają zbyt długo i cenniki – na skutek boomu AI – szybko się deaktualizują. Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita” branża ma receptę, a rząd jest otwarty na zmiany.

Publikacja: 01.07.2026 04:04

Administracja ruszyła na zakupy, ale AI pokrzyżowała plany. Branża alarmuje

Administracja ruszyła na zakupy, ale AI pokrzyżowała plany. Branża alarmuje

Foto: Adobe Stock

Michał Duszczyk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak środki z Krajowego Planu Odbudowy wywołały hossę na rynku publicznych zamówień IT?
  • Dlaczego sztywne procedury i długie terminy stają się systemową barierą dla cyfryzacji państwa?
  • Co iw jaki sposób deaktualizuje dziś specyfikacje przetargowe?
  • Jakie zmiany w polityce zakupowej rekomenduje branża ICT?
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Potężny strumień unijnych pieniędzy wywołał boom na zakupy sprzętu komputerowego przez administrację publiczną. Wreszcie uwolnione pieniądze z KPO, blokowane przez poprzedni rząd, stały się kołem zamachowym dla tej branży – w 2025 r. rynek urósł o ponad 320 proc. Sukces ma jednak drugie oblicze, bo sztywne procedury trwające od 6 do 12 miesięcy sprawiają, że zanim urzędnik podpisze umowę, specyfikacja sprzętu i cenniki są już całkowicie nieaktualne. Powód? Deficyt podzespołów, rosnące ceny elektroniki i kłopoty z dostawami, będące konsekwencją dynamicznego rozwoju AI oraz zawirowań geopolitycznych.

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