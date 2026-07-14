Rzeczpospolita
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Umowa B2B vs etat – nowe uprawnienia PIP

Nowe przepisy o PIP mają ograniczyć zjawisko pozornego samozatrudnienia. Dla pracodawców oznacza to potrzebę lepszego dopasowania formy zatrudnienia do charakteru wykonywanej pracy i modelu współpracy.

Publikacja: 14.07.2026 05:50

Umowa B2B vs etat – nowe uprawnienia PIP

Umowa B2B vs etat – nowe uprawnienia PIP

Foto: Adobe Stock

Angelika Mulka, Kinga Polewka-Włoch

SPIS TREŚCI

  1. Kiedy umowa B2B może zostać uznana za stosunek pracy?
  2. Jakie kryteria będą brane pod uwagę przez PIP, ZUS i sądy?
  3. Jakie konsekwencje niesie za sobą „rekwalifikacja” umowy?
  4. A czy z przekształceniem umowy mogą się wiązać jakieś kary finansowe dla pracodawcy?
  5. Jak ograniczyć ryzyko zakwestionowania umowy B2B?
  6. Czy B2B nadal pozostaje bezpieczną formą współpracy?

8 lipca weszły w życie kluczowe zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, które znacząco wzmacniają uprawnienia organów kontrolnych w zakresie weryfikowania form zatrudnienia. Założeniem tej reformy ma być walka z pozornym samozatrudnieniem.

Największą zmianą jest przyznanie okręgowym inspektorom pracy kompetencji do wydawania decyzji administracyjnych stwierdzających istnienie stosunku pracy. Dotychczas Państwowa Inspekcja Pracy mogła jedynie występować do sądu z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy. Obecnie natomiast, co istotne, procedura będzie dwuetapowa: w razie stwierdzenia cech stosunku pracy inspektor w pierwszej kolejności wyda polecenie usunięcia naruszeń, a dopiero jego niewykonanie otworzy drogę do wydania decyzji administracyjnej. Od takiej decyzji będzie przysługiwać odwołanie do sądu pracy.

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