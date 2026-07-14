Umowa B2B vs etat – nowe uprawnienia PIP

8 lipca weszły w życie kluczowe zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, które znacząco wzmacniają uprawnienia organów kontrolnych w zakresie weryfikowania form zatrudnienia. Założeniem tej reformy ma być walka z pozornym samozatrudnieniem.

Największą zmianą jest przyznanie okręgowym inspektorom pracy kompetencji do wydawania decyzji administracyjnych stwierdzających istnienie stosunku pracy. Dotychczas Państwowa Inspekcja Pracy mogła jedynie występować do sądu z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy. Obecnie natomiast, co istotne, procedura będzie dwuetapowa: w razie stwierdzenia cech stosunku pracy inspektor w pierwszej kolejności wyda polecenie usunięcia naruszeń, a dopiero jego niewykonanie otworzy drogę do wydania decyzji administracyjnej. Od takiej decyzji będzie przysługiwać odwołanie do sądu pracy.