Do czasu wprowadzenia służebności przesyłu w 2008 r. kodeks cywilny przewidywał dwa rodzaje służebności: gruntowe i osobiste. Żadna z nich nie odpowiadała treścią obecnej służebności przesyłu ani nie nadawała się do uregulowania sytuacji prawnej przedsiębiorcy, który jest właścicielem urządzeń przesyłowych postawionych na cudzym gruncie. Po nowelizacji z 2008 r. służebność przesyłu stanowi trzecią, odmienną od służebności gruntowych i osobistych, kategorię służebności. Polega ona na tym, że przedsiębiorca, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 k.c. (tzw. przedsiębiorca przesyłowy), może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.