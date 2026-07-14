Rzeczpospolita
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Jak dochodzić roszczeń związanych ze służebnością przesyłu

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się urządzenia przesyłowe, takie jak słupy energetyczne czy gazociągi, mogą żądać ustanowienia za wynagrodzeniem służebności przesyłu albo zapłaty za wieloletnie korzystanie z ich gruntu.

Publikacja: 14.07.2026 04:30

Jak dochodzić roszczeń związanych ze służebnością przesyłu?

Jak dochodzić roszczeń związanych ze służebnością przesyłu?

Foto: Adobe Stock

Kamil Musiał

SPIS TREŚCI

  1. Służebność przesyłu. Orzecznictwo TK dotyczące przesyłu i jego skutki
  2. Służebność przesyłu. Czas na wznowienie postępowania
  3. Służebność przesyłu. Gdy właściciel nieruchomości jeszcze nie prowadził sporu
  4. Służebność przesyłu. Właściciel nieruchomości powinien wykazać roszczenia
  5. Służebność przesyłu. Przedawnienie roszczeń o zapłatę

Do czasu wprowadzenia służebności przesyłu w 2008 r. kodeks cywilny przewidywał dwa rodzaje służebności: gruntowe i osobiste. Żadna z nich nie odpowiadała treścią obecnej służebności przesyłu ani nie nadawała się do uregulowania sytuacji prawnej przedsiębiorcy, który jest właścicielem urządzeń przesyłowych postawionych na cudzym gruncie. Po nowelizacji z 2008 r. służebność przesyłu stanowi trzecią, odmienną od służebności gruntowych i osobistych, kategorię służebności. Polega ona na tym, że przedsiębiorca, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 k.c. (tzw. przedsiębiorca przesyłowy), może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.

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