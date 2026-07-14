Wydatki na oczyszczenie firmowego gruntu są kosztem CIT

Potwierdza to interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 czerwca 2026 r. (0111-KDIB1-3.4010. 294.2026.1.MBD).

Wystąpiła o nią spółka działająca w dużej grupie, w której zarządza logistyką, świadcząc usługi przeładunku, dystrybucji oraz magazynowania. Zawarła z zewnętrznym kontrahentem umowę na realizację dużej inwestycji. Ma to być budowa infrastruktury i zwiększenie pojemności magazynów. W umowie spółka zobowiązała się do przeprowadzenia remediacji gruntu, na którym będzie realizowana inwestycja. Otrzymała już decyzję ustalającą jej plan. Remediacja będzie polegała na usunięciu zanieczyszczenia do bezpiecznego poziomu.