Rzeczpospolita
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Wydatki na oczyszczenie firmowego gruntu są kosztem CIT

Nakłady poniesione na przygotowanie działki do inwestycji zaliczamy do kosztów pośrednio związanych z przychodem.

Publikacja: 14.07.2026 05:30

Wydatki na oczyszczenie firmowego gruntu są kosztem CIT

Wydatki na oczyszczenie firmowego gruntu są kosztem CIT

Foto: Adobe Stock

Przemysław Wojtasik

Potwierdza to interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 czerwca 2026 r. (0111-KDIB1-3.4010. 294.2026.1.MBD).

Wystąpiła o nią spółka działająca w dużej grupie, w której zarządza logistyką, świadcząc usługi przeładunku, dystrybucji oraz magazynowania. Zawarła z zewnętrznym kontrahentem umowę na realizację dużej inwestycji. Ma to być budowa infrastruktury i zwiększenie pojemności magazynów. W umowie spółka zobowiązała się do przeprowadzenia remediacji gruntu, na którym będzie realizowana inwestycja. Otrzymała już decyzję ustalającą jej plan. Remediacja będzie polegała na usunięciu zanieczyszczenia do bezpiecznego poziomu.

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