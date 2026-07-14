Rzeczpospolita
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Transport odpadów ze spółdzielni z 23-proc. VAT

Na transport odpadów wielkogabarytowych i budowlanych oraz liści i gałęzi z terenu spółdzielni mieszkaniowej na miejskie wysypisko lub do PSZOK obowiązuje podstawowa stawka podatku od towarów i usług.

Publikacja: 14.07.2026 05:00

Transport odpadów ze spółdzielni z 23-proc. VAT

Transport odpadów ze spółdzielni z 23-proc. VAT

Foto: Adobe Stock

Marcin Szymankiewicz

Spółdzielnia mieszkaniowa zawarła ze spółką umowę o wywóz z terenu spółdzielni odpadów wielkogabarytowych i budowlanych oraz liści i gałęzi. Chodzi tylko o transport odpadów, a nie o ich zbieranie czy przetwarzanie. Jaka powinna być stawka VAT na taką usługę? – pyta czytelnik.

Stosownie do art. 5a ustawy o VAT towary i usługi będące przedmiotem czynności opodatkowanych VAT, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) lub w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy o VAT lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN), lub symbole klasyfikacji statystycznych.

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