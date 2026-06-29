Rzeczpospolita
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Agroturystyka ze zwolnieniem albo z 8-proc. stawką VAT

Jeśli wartość przychodów z działalności, w tym z wynajmu pokoi gościnnych, nie przekroczy 240 tys. zł rocznie, to rolnik może skorzystać ze zwolnienia z VAT. W przeciwnym razie usługi agroturystyczne będą opodatkowane 8-proc. stawką podatku.

Publikacja: 29.06.2026 05:00

Agroturystyka ze zwolnieniem albo z 8-proc. stawką VAT

Agroturystyka ze zwolnieniem albo z 8-proc. stawką VAT

Foto: Adobe Stock

Julita Karaś-Gasparska

SPIS TREŚCI

  1. Podatnik VAT i działalność gospodarcza
  2. Zwolnienie z VAT rolnika ryczałtowego
  3. Zwolnienie podmiotowe z VAT
  4. Stawka VAT na usługi agroturystyczne

Pobyt na wsi to popularny sposób na weekendowy lub wakacyjny odpoczynek i regenerację sił, więc rolnicy, którzy mają swoje gospodarstwa w rejonach atrakcyjnych turystycznie lub przyrodniczo, coraz częściej goszczą letników w swoich domach, oferując im pokoje i domową kuchnię. Taka działalność to dla rolnika dodatkowe wpływy do domowego budżetu, a to zwykle oznacza, że zarobionymi pieniędzmi może się zainteresować fiskus.

Gdy działalność agroturystyczna prowadzona jest na niewielką skalę (nie więcej niż pięć pokojów na wynajem) i są spełnione dodatkowe warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT, dochody z agroturystyki są zwolnione z podatku dochodowego. Pisaliśmy na ten temat w Tygodniku Podatników z 22 czerwca br. („Kiedy agroturystyka jest zwolniona z PIT”).

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