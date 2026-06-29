Agroturystyka ze zwolnieniem albo z 8-proc. stawką VAT

Pobyt na wsi to popularny sposób na weekendowy lub wakacyjny odpoczynek i regenerację sił, więc rolnicy, którzy mają swoje gospodarstwa w rejonach atrakcyjnych turystycznie lub przyrodniczo, coraz częściej goszczą letników w swoich domach, oferując im pokoje i domową kuchnię. Taka działalność to dla rolnika dodatkowe wpływy do domowego budżetu, a to zwykle oznacza, że zarobionymi pieniędzmi może się zainteresować fiskus.

Gdy działalność agroturystyczna prowadzona jest na niewielką skalę (nie więcej niż pięć pokojów na wynajem) i są spełnione dodatkowe warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT, dochody z agroturystyki są zwolnione z podatku dochodowego. Pisaliśmy na ten temat w Tygodniku Podatników z 22 czerwca br. („Kiedy agroturystyka jest zwolniona z PIT”).